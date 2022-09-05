Эко-лайфхаки из СССР: сода, вазелин и другие хитрости

Эти небольшие хитрости помогут сэкономить и позаботиться о природе.

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Экологичный образ жизни становится все более популярным: сортировка мусора, использование перерабатываемых материалов и забота о природе — настоящий тренд 21 века. Однако еще несколько десятилетий назад наши мамы и бабушки, сами того не зная, использовали множество экологичных вещей. Их лайфхаки стоит и сегодня взять на вооружение.

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Бьюти-продукты

Из-за дефицита уходовой и декоративной косметики арсенал бьюти-продуктов в СССР был весьма минималистичным. Вместо бальзамов для губ использовали вазелин. И этот способ актуален и сейчас. Во-первых, это бюджетно, во-вторых, его используют в качестве основы и производители, только за их продукты приходится переплачивать в несколько раз. Вместо пластиковых расчесок для волос использовали деревянные, что гораздо экологичнее. А в качестве кондиционера использовали косметическое масло: сейчас этот способ очень популярен у эко-активистов. Во-первых, оно делает пряди мягче, к тому же, выпускается не в пластиковых, а в стеклянных флаконах.

Забота об улыбке

Использования вместо пасты в пластиковой упаковке зубного порошка — очень экологичное решение. Он экономично расходуется, а еще может быть использован для множества целей: им чистят серебряные украшения, обувь, зеркала и металлические изделия.

Вторая жизнь вещей

Сейчас это называется «апсайлинг» — перешивание старых вещей, чтобы из них скроить что-то новое. Вряд ли в 70-х годах девушки думали о том, что заботятся об экологии, но одежду перешивали постоянно. Брюки превращали в бриджи или шорты, из платьев кроили блузы и топы. Этому стоит поучиться и сейчас, тогда вам больше не придется говорить, что «в шкафу нет места, а надеть нечего».

Рукоделие

И снова минимализм в деле: чтобы покупать меньше, но жить в уютной квартире, можно научиться рукоделию: в СССР большинство девушек могли вышивать картины, шили лоскутные одеяла, могли заново перетянуть стул или кресло. Освоив эти хобби, вы сможете менять интерьер без особых затрат, а еще избежать тревожности и перенапряжения.

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