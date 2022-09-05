Как хранить лук: правильные способы хранения лука

Собрать хороший урожай — полдела. Важно его сохранить! «Рамблер» рассказывает, как правильно хранить лук в квартире.

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На самом деле о хранении лука стоит задумать еще на этапе выбора сорта для посадки. Сроки хранения во многом зависят от сорта. Так, например, желтый лук хранится лучше красного или белого. Но это весьма условное деление, поэтому сорт действительно нужно выбирать внимательно, если вы хотите хранить лук до весны, к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.

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Как правильно собрать урожай

На длительность хранения лука также влияет и то, как вы собирали урожай. Вот несколько моментов, которые необходимо учесть.

Погода. Убирать лук нужно в теплую, сухую погоду. Если выкопать луковицы под дождем, храниться они не будут, а начнут гнить. Зрелость. Ориентируйтесь на ботву — она должна быть желтой и вялой, но все еще мягкой и гибкой. Если луковые перья засохли и рассыпаются в руках, такой лук для длительного момента не подойдет. Выкапывание. Лук нельзя выдергивать, так вы можете его повредить. Нужно аккуратно подкопать совком каждую луковицу и выдернут из земли. Сушка. После того, как вы выкопаете лук, его нужно на несколько часов оставить прямо на грядках, чтобы просушился на солнце, затем перенести в закрытое помещение, которое должно быть сухим, или под навес. Обрезка. Если не планируете хранить лук в косах, ботву нужно отрезать, оставив хвостик длиной 12-15 сантиметров. Укоротите корешки. Досушивание. После обрезки лук нужно досушить, оставьте его в темном месте еще недели на две.

И вот только теперь можно приступать к окончательной уборке лука на хранение. Осмотрите все луковицы на предмет повреждений, если есть такие, которые нечаянно задели совком или лопатой, их нужно отложить и съесть в первую очередь.

Плетеные корзины и деревянные ящики

Лучший вариант — плетеные корзины и деревянные ящики высотой до 30 сантиметров. Они достаточно вместительные и при этом пропускают воздух. Кстати, их также можно поставить друг на друга. Также можно использовать специальные пластиковые короба, которые предназначены для хранения овощей.

Косы

Если вы хотите заплести лук в косу, не обрезайте ботву. Также во время досушивания следите за тем, чтобы ботва не пересохла, а осталась достаточно мягкой для того, чтобы ее заплести.

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Возьмите восемь-десять луковиц, заплетите в косу, для прочности можно использовать веревку, за которую косу потом можно подвесить к потолку.

Хранение в холодильнике

Лук также можно хранить в зоне свежести, где температура держится около одного градуса. Но нельзя использовать пакет. Лук лучше завернуть в кулек из бумаги. Минусы хранения в холодильнике в том, что там практически отсутствует доступ кислорода, а когда дверца открывается, образуется конденсат из-за разницы температур между камерой холодильника и помещением, в котором он стоит.

В морозильной камере

Прекрасный способ хранения, но не для всех. Если у вас достаточно места в морозилке и времени, лук можно заморозить. Но предварительно его нужно очистить, помыть, вытереть насухо, а затем порезать мелким или крупным кубиком.

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После чего оставить на пару часов, чтобы немного подсушился, рассыпать по пакетам и убрать в морозилку на хранение.

На утепленной лоджии

Идеальное место для хранения лука зимой. Здесь не будет слишком холодно, но не так тепло, как в комнате. При этом влажность воздуха чуть выше, чем во всей квартире зимой, но не такая высокая, как, например, в погребе. Разложите лук по ящикам и корзинам слоем не более 30 сантиметров и уберите в шкаф.

В кладовке

Если в квартире нет утепленной лоджии, но есть кладовка, лук можно хранить там. В кладовке темно, сухо и нет источников тепла. Лук будет себя чувствовать здесь неплохо. Кстати, здесь его тоже можно подвесить к потолку. Колготки и чулки также используют для хранения лука в домашних условиях. Разложите лук и, если есть возможность, подвесьте его к потолку или на стену.

В погребе

Место не идеальное, но, если в квартире совершенно негде хранить лук, а в гараже есть погреб, можно организовать хранение здесь. Погреб плох тем, что не проветривается, плюс здесь высокая влажность. Чтобы ее снизить, рядом с луком можно поставить емкости, в которые нужно насыпать толченый мел, опилки или золу.

Где нельзя хранить лук

Самое популярное место хранения лука и картофеля в городских квартирах — шкафчик под раковиной. Оно же самое не подходящее. Здесь высокая влажность, мало кислорода и очень тепло — прекрасные условия для развития процессов гниения и размножения бактерий. Если лук больше некуда положить, то можно оставить его здесь, но только лишь в том количестве, которое вы можете съесть в течение месяца.

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