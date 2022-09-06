Как сварить свечи самому: простая инструкция

Осенью особенно хочется создать дома уютную, во всех смыслах теплую атмосферу. И лучший помощник в этом — свечи. Тренд на них распространился в последние пару лет благодаря Инстаграму (запрещен в РФ), теперь редкий модный аккаунт обходится без десятков фото свечей от знаменитых производителей вроде Diptique и Jo Malone. Кажется, что их выпускают буквально все: люксовые дома как Loewe и Dior, масс-маркет типа H&M и &other stories, знаменитости и парфюмеры.

Фото: super.ru super.ru

И дело тут не только в популярности такого предмета декора. Во-первых, свечи всегда можно выпустить в красивом стакане, так воплотив все свои дизайнерские задумки. Во-вторых, если времени на разработку чего-то особенного нет, достаточно просто прилепить логотип бренда — вуаля, свеча за несколько сотен долларов готова! Наконец, варить свечи нетрудно и не очень дорого. Даже если речь идет о натуральных ингредиентах.

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Свечи тех брендов, которые остались на российском рынке, стоят сегодня немало. И одно дело, когда стоимость в несколько тысяч заявлена за свечу из соевого воска с хлопковым фитилем и натуральными маслами, и совсем другое — когда состав искусственный.

Именно поэтому мы решили разобраться, как же сварить свечи самостоятельно. Имейте в виду: ограничиться одной не выйдет. Но это скорее плюс: на любой праздник у вас всегда будет готов подарок друзьям.

Итак, вам понадобятся натуральный соевый воск (он органический, безвредный, дольше горит и легко смывается горячей водой), деревянные или хлопковые фитили (по схожей причине их натуральности), масла для аромата или отдушки, а также емкости для разлива воска или формочки. Тут все зависит от того, какую свечу вы хотите получить. Для первых проб мы советуем разливать свечи в прозрачные стаканчики. Подойдут даже те, что остались от уже сгоревших свечей.

Не нужно искать формы специально, можно просто купить обычные стаканы или стопки. А некоторые разливают свечи даже в бабушкины стеклянные вазы для конфет — те самые, что стояли в каждом советском доме.

Воск и фитили можно заказать в любом российском маркетплейсе — свечеварение сегодня настолько популярно, что ингредиенты не придется долго искать.

Когда все нужное будет у вас на руках, выделите примерно два часа свободного времени и отправляйтесь на кухню. Приготовьте одну кастрюлю (и лучше ту, в которой вы не будете готовить еду после) для плавящейся массы, вторую — для водяной бани. Для этого налейте воду, сделайте небольшой огонь, поместите туда емкость с воском и мешайте до тех пор, пока масса не станет жидкой.

Затем убавьте огонь до минимума, дайте массе чуть-чуть остыть, после чего капните в нее пару капель эфирного масла для аромата. Потом разлейте воск в стаканы или формы и поместите фитиль посередине. Делайте все быстро, но осторожно — так, чтобы не разлить воск.

Далее поставьте готовые свечи в надежное место и оставьте на несколько часов. Воску нужно будет затвердеть, а это процесс небыстрый.