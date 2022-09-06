Как чистить подушки, чтоб они не доставили проблем

Многие уверены, что регулярной стирки постельного белья достаточно для того, чтобы сон был комфортным и безопасным. Однако это не совсем так. В частности, если речь идет о подушках, нужно не только стирать наволочки, но и чистить сами подушки. Подробнее о том, как делать это правильно – в материале "Рамблера".

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Чтобы подушки прослужили максимально возможный срок, ухаживайте за ними грамотно. После сна перед тем, как заправлять их в постель, дайте изделиям немного проветриться. Если почувствовали неприятный запах, исходящий из подушек, можно вынести их на свежий воздух. Общее правило – после покупки изучите этикетку. Скорее всего производитель поделился информацией о том, как ухаживать за вашей подушкой.

Вместе с тем чаще всего подушки можно чистить не вручную, а при помощи стиральной машинки. При этом следует соблюдать ряд рекомендаций:

1. Проверьте все швы на подушке. Если обнаружите дырки, обязательно зашейте их.

2. Не старайтесь загрузить в барабан машинки как можно больше подушек – кладите не более двух за раз. В противном случае, они могут недостаточно отстираться. Кроме того, не пренебрегайте размером барабана стиральной машинки. Возможно, в него поместится только одна крупная подушка.

3. Положите в машинку несколько шариков для стирки, чтобы подушки остались пышными.

4. Выбирайте деликатный режим стирки и жидкое моющее средство.

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