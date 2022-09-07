Россиянам рассказали, как спасти огород от заморозков

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, как сохранить посадки в огороде в период осенних заморозков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт отметила, что теплолюбивые растения уже дали свои плоды, поэтому их урожаю ничего не грозит. Однако многие дачники ожидают сбора корнеплодов. По словам агронома, с ними ничего не случится, небольшие заморозки их только укрепят. Однако на растения может повлиять сухость земли.
Агроном посоветовала обильно полить не только урожай корнеплодов, но и плодово-ягодные растения, которые уже отцвели. Дело в том, что сухая земля может стать причиной того, что в следующем году дачники урожая не дождутся.
Ранее сообщалось, что россиянкам рассказали, почему они выбирают белье неправильно.