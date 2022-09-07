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2 часа назад

Россиянам рассказали, как спасти огород от заморозков

Мария Каткова

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, как сохранить посадки в огороде в период осенних заморозков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Россиянам рассказали, как спасти огород от заморозков
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметила, что теплолюбивые растения уже дали свои плоды, поэтому их урожаю ничего не грозит. Однако многие дачники ожидают сбора корнеплодов. По словам агронома, с ними ничего не случится, небольшие заморозки их только укрепят. Однако на растения может повлиять сухость земли.

Агроном посоветовала обильно полить не только урожай корнеплодов, но и плодово-ягодные растения, которые уже отцвели. Дело в том, что сухая земля может стать причиной того, что в следующем году дачники урожая не дождутся.

Ранее сообщалось, что россиянкам рассказали, почему они выбирают белье неправильно.

Дом и сад,Октябрина Ганичкина,
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