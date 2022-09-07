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56 минут назад

Какой цвет использовать в интерьере для поднятия настроения

runews24.ru

Осень как раз считается сезоном спелой и вкусной хурмы. Её оранжевый цвет позитивный и поднимает настроение.

Какой цвет использовать в интерьере для поднятия настроения
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты Elle Decoration сделали подборку множества интерьеров российских и зарубежных проектов, которые выполнены в позитивной оранжево-коричневой гамме.

Хурма считается главной осенней ягодой.

Она является богатым источником витаминов А, С и Е, эффективно работает как средство при авитаминозе.

Название хурмы переводится с латыни как «сердечное яблоко», а с греческого — «божественный огонь».

Дизайнеры любят использовать оттенки спелой хурмы при оформлении дома.

Чаще всего они делают акценты в интерьере на мебели или декоре.

Дом и сад,
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