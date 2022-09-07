Какой цвет использовать в интерьере для поднятия настроения

Осень как раз считается сезоном спелой и вкусной хурмы. Её оранжевый цвет позитивный и поднимает настроение.
Специалисты Elle Decoration сделали подборку множества интерьеров российских и зарубежных проектов, которые выполнены в позитивной оранжево-коричневой гамме.
Хурма считается главной осенней ягодой.
Она является богатым источником витаминов А, С и Е, эффективно работает как средство при авитаминозе.
Название хурмы переводится с латыни как «сердечное яблоко», а с греческого — «божественный огонь».
Дизайнеры любят использовать оттенки спелой хурмы при оформлении дома.
Чаще всего они делают акценты в интерьере на мебели или декоре.