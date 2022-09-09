Как отмыть лоток стиральной машины за 15 минут

Казалось бы, стиральная машина не должна пачкаться. Но на деле она также нуждается в чистке. "Рамблер" рассказывает, как отмыть лоток стиральной машины без особого труда, но при этом быстро и эффективно.

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Вообще-то лоток стиральной машины нужно промывать регулярно. Если в вашем регионе вода мягкая, то делать это можно реже, а в регионах с жесткой водой за лотком и состоянием стиральной машины нужно следить очень внимательно. Если этого не делать, частицы порошка могут оставаться на стенках лотка, на них будет оседать ржавчина и известковый налет, а в результате белье будет хуже простирываться и неприятно пахнуть.

Итак, как отмыть лоток. Для начала извлеките лоток из отсека и поместите в более широкую емкость, например, тазик. Затем залейте его чистящим средством, хорошо работают такие, в которых содержится хлор. Оставьте на 10-15 минут, а затем тщательно промойте чистой проточной водой. Лоток станет идеально чистым.

Если вы не хотите использовать агрессивные чистящие средства и готовы приложить чуть больше усилий, то можно приготовить чистящую пасту из соды и воды. Возьмите произвольное количество соды, добавьте немного воды, чтобы получилась консистенция сметаны, нанесите пасту и потрите губкой.