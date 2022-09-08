Как спасти урожай от заморозков

«Поэтому их лучше убирать именно до наступления такой погоды, чтобы не потерять урожай, потому что ягода сразу потечет при сборе, малину даже будет сложно убрать после заморозка. Самое главное — успеть убрать яблоки, потому что если плоды подмерзнут, для дальнейшего хранения они будут непригодны»,