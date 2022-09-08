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4 часа назад

Агроном дал советы дачникам, как спасти урожай от заморозков

Вечерняя Москваиещё 1

Агроном Владимир Викулов рассказал садоводам, как спасти урожай от первых заморозков.

Как спасти урожай от заморозков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что поздние сорта яблок, красной смородины и малины сейчас дают последний урожай. Эти плоды могут померзнуть, если столбики термометров опустятся до минус 2–3 градусов.

«Поэтому их лучше убирать именно до наступления такой погоды, чтобы не потерять урожай, потому что ягода сразу потечет при сборе, малину даже будет сложно убрать после заморозка. Самое главное — успеть убрать яблоки, потому что если плоды подмерзнут, для дальнейшего хранения они будут непригодны»,

— пояснил Викулов в комментарии «Невским новостям».

Заморозки также могут погубить урожай и листву помидоров, перцев и огурцов. Защитить их от холодов можно, накрыв пленкой из любого нетканого материала.

В Ленинградскую область пришло похолодание. Вероятность заморозков по территории сохраняется с 8 по 11 сентября, сообщает «Царьград».

Августовская засуха не оказала влияния на урожай, потому что обильные осадки были весной и в июне. Они позволили почве накопить влагу. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Дом и сад,Александр Шувалов,
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