Дешевые продукты, способные заменить чистящие средства

Обычно их применяют в кулинарии, но они могут пригодиться и во время уборки. Порой с ними не сравнятся даже самые разрекламированные средства. О том, какие продукты можно успешно применять в быту, читайте в материале «Рамблера».

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Лимонная кислота

Любая хозяйка знает, что это средство отлично справляется с накипью в чайниках. Но не только в этом случае может прийти на помощь лимонная кислота. Например, ею можно почистить унитаз. Необходимо лишь насыпать на внутреннюю его поверхность лимонную кислоту (понадобится несколько пакетиков), опустить крышку и оставить на пару часов. По истечении этого времени необходимо почистить унитаз ершиком и смыть воду.

Стеклянную посуду с белесым налетом от жесткой воды тоже поможет привести в порядок лимонная кислота. В стаканы, бокалы и другие стеклянные предметы необходимо налить горячую воду, сыпать немного лимонной кислоты и оставить на 40-60 минут. После этого воду с лимонной кислотой вылить и ополоснуть посуду.

Кукурузный крахмал

Он легко заменит средство для мытья окон. Переживать за то, что гранулы поцарапают поверхность, не стоит: они очень мелкие, но при этом продукт отлично полирует стекла. Использовать его лучше в сочетании с уксусом и антисептиком. Приготовить раствор для мытья стекол не составит труда. Необходимо столовую ложку кукурузного крахмала смешать с четвертью стакана уксуса и таким же количеством спиртового антисептика, добавить 2 стакана теплой воды и тщательно перемешать. Перелить получившийся раствор в пульверизатор и использовать как обычное средство.

Сода и сухая горчица