Вот и лето прошло: согреть комнату без обогревателя

Когда в квартире еще или уже нет отопления, а на улице холодно, приходится искать способы обогреть жилье. "Рамблер" расскажет про некоторые из них.

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В этом году сень не радует жителей центрального региона, за окном дождливо и холодно. Но говорить о включении отопления пока рано. Для включения батарей необходимо, чтобы в течение пяти дней подряд температура держалась ниже восьми градусов.

Сначала тепло поступит в медицинские и образовательные учреждения, а затем в жилые дома и промышленные предприятия.