Вот и лето прошло: согреть комнату без обогревателя

Когда в квартире еще или уже нет отопления, а на улице холодно, приходится искать способы обогреть жилье. "Рамблер" расскажет про некоторые из них.
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В этом году сень не радует жителей центрального региона, за окном дождливо и холодно. Но говорить о включении отопления пока рано. Для включения батарей необходимо, чтобы в течение пяти дней подряд температура держалась ниже восьми градусов.
Сначала тепло поступит в медицинские и образовательные учреждения, а затем в жилые дома и промышленные предприятия.
- Для начала важно утеплить окна и двери. Важно, чтобы они были герметичными и без щелей. В некоторых случаях это подразумевает замену окон, но это дорого.
- Если батареи холодные, старайтесь большую часть времени находиться в самой маленькой комнате.
- В холодное время года можно положить на пол теплый ковер, чтобы ходить по нему ногами. Ковры предотвращают потерю тепла.
- Готовьте вкусную еду. При включенной плите воздух становится сухим и теплым.
- В некоторых случаях жильцы оставляют включенным конфорки на плите. Это тоже обогреет помещение, но если огонь погаснет, есть риск устроить взрыв.
- Не забывайте, что свечи не только выглядят красиво, но еще и отапливают помещение.
- Примите горячую ванную, а потом тепло оденьтесь, пейте теплый чай. Это поможет дольше сохранить тепло.
- Так как теплый воздух накапливается под потолком, установите потолочный вентилятор.
- Кондиционеры — современное решение, как согреть комнату быстро и легко. К тому же, летом все чаще на улице нас преследует запах гари. С кондиционером вам не придется лишний раз открывать окна.
- Открывайте шторы днем и утром, когда активно светит солнце. Пока естественное тепло может согреть вас, используйте его.
- Занимайтесь спортом. Двадцать минут энергичной тренировки улучшат кровообращение, помогут согреться и сохранить тепло после упражнений.
- Используйте приспособления для обогрева, например, электрогрелку или нагревающуюся простынь или одеяло, калорифер или банальную грелку с водой.