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3 часа назад

Вот и лето прошло: согреть комнату без обогревателя

Даша Краснова

Когда в квартире еще или уже нет отопления, а на улице холодно, приходится искать способы обогреть жилье. "Рамблер" расскажет про некоторые из них.

Вот и лето прошло: согреть комнату без обогревателя
Фото: unsplashunsplash

В этом году сень не радует жителей центрального региона, за окном дождливо и холодно. Но говорить о включении отопления пока рано. Для включения батарей необходимо, чтобы в течение пяти дней подряд температура держалась ниже восьми градусов.

Сначала тепло поступит в медицинские и образовательные учреждения, а затем в жилые дома и промышленные предприятия.

  • Для начала важно утеплить окна и двери. Важно, чтобы они были герметичными и без щелей. В некоторых случаях это подразумевает замену окон, но это дорого.
  • Если батареи холодные, старайтесь большую часть времени находиться в самой маленькой комнате.
  • В холодное время года можно положить на пол теплый ковер, чтобы ходить по нему ногами. Ковры предотвращают потерю тепла.
  • Готовьте вкусную еду. При включенной плите воздух становится сухим и теплым.
  • В некоторых случаях жильцы оставляют включенным конфорки на плите. Это тоже обогреет помещение, но если огонь погаснет, есть риск устроить взрыв.
  • Не забывайте, что свечи не только выглядят красиво, но еще и отапливают помещение.
  • Примите горячую ванную, а потом тепло оденьтесь, пейте теплый чай. Это поможет дольше сохранить тепло.
  • Так как теплый воздух накапливается под потолком, установите потолочный вентилятор.
  • Кондиционеры — современное решение, как согреть комнату быстро и легко. К тому же, летом все чаще на улице нас преследует запах гари. С кондиционером вам не придется лишний раз открывать окна.
  • Открывайте шторы днем и утром, когда активно светит солнце. Пока естественное тепло может согреть вас, используйте его.
  • Занимайтесь спортом. Двадцать минут энергичной тренировки улучшат кровообращение, помогут согреться и сохранить тепло после упражнений.
  • Используйте приспособления для обогрева, например, электрогрелку или нагревающуюся простынь или одеяло, калорифер или банальную грелку с водой.
Дом и сад,
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