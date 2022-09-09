8 вещей в доме, которые заставляют вас стареть раньше времени

Регулярные занятия спортом, грамотный уход за собой и чистый рацион не гарантируют продление молодости, особенно если привычные вещи в доме заставляют вас стареть раньше времени.

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Иногда мы даже не задумываемся о том, как окружающие предметы влияют на внешность и здоровье.

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Хлопковые наволочки

Специалисты бьюти-индустрии считают, что именно неровная ткань, на которой мы спим, способствует образованию заломов и морщин на коже. Поэтому косметологи советуют заменить хлопковые наволочки на шелковые или атласные, прохладная гладкая ткань избавит от утренних отеков и преждевременного птоза лица.

Агрессивные моющие вещества

Жесткие ПАВ, которые содержатся в жидкостях для мытья посуды, чистки плиты или сантехники, разрушают липидный барьер кожи. От частого соприкосновения с ними кожа рук покрывается пигментами пятнами и истончается. Поэтому сделайте правилом заниматься уборкой только в резиновых перчатках.

Обогреватели

Отопительные приборы сильно сушат воздух, а падение влажности ниже 40% приводит к тому, что кожа теряет воду и быстрее стареет. Если вы пользуетесь обогревателем, старайтесь включать увлажнители воздуха и пить больше воды.

Экран телефона

Синий свет, который излучают гаджеты, согласно недавним исследованиям, влияет на птоз лица. Поэтому важно отказаться от использования девайсов за несколько часов для сна и включать фильтр синего света в настройках смартфона.

Гели для душа

Покупая средство для мытья, обращайте внимание на его состав: если в геле содержатся SLS и парабены, со временем продукт начнет забивать поры и приведет к ухудшению состояния кожи. Выбирайте средства для мытья из натуральных и безопасных ингредиентов.

Чугунные батареи

В старых радиаторах скапливается пыль, которую сложно очистить даже во время генеральной уборке. В результате загрязненный воздух с частичками пыли повреждает кожный барьер и разрушает коллаген (или, как его еще называют, белок молодости), который обеспечивает эластичность и упругость вашей кожи.

Неудобные стулья

Состояние лица и тела во многом зависит от осанки, а если несколько часов в день вы проводите на неудобном кресле или стуле, то рано или поздно заработаете сколиоз. Лицо начнет плыть значительно быстрее, поэтому стоит приобрести удобные стулья, которые позволяют поддерживать спину прямой.

Плохое освещение