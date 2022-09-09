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4 часа назад

Чем удалить следы маркера с разных поверхностей

Катя Кобышева

Одно неверное движение — и вот на любимой одежде или мебели резко бросающаяся в глаза цветная полоска от маркера. А если в доме дети, то им хватит и секунды, чтобы моментально изрисовать что угодно и кого угодно. «Рамблер» рассказывает, как быстро удалить следы от маркера с любых поверхностей.

Чем удалить следы маркера с разных поверхностей
Фото: UnsplashUnsplash

Ткань

Если вы или ваш ребенок случайно или не очень изрисовали одежду, попробуйте убрать след от маркера с помощью антисептик для рук. Аккуратно нанесите, подождите и смойте. Сильно не трите, чтобы не увеличить пятно.

Кожа

С кожаных изделий удалить следы маркера помогут солнцезащитные кремы или репелленты. Еще можно попробовать молочко для снятия макияжа или мицеллярную воду, с помощью этих средств можно отмыть от маркера лицо и руки.

Стены

Вне зависимости от материала, которым покрыты стены, но с изрядной долей осторожности, нанесите зубную пасту или лак для волос. Дайте высохнуть и уберите мягкой тканью или щеточкой.

Дерево

Отмыть дерево от следов маркера можно с помощью спирта.

Ковер

На ковер можно нанести белый уксус, дать высохнуть и промыть водой. Бальзамический, яблочный и другие виды уксуса оставят следы, их использовать не надо. Прежде чем лить на ковер уксус, проверьте, как на него отреагирует материал на незаметном участке.

Пластик

Здесь все просто — берете ластик (или стерку!) и стираете.

Керамика или стекло

Удалить следы маркера с керамической или стеклянной посуды можно с помощью соды или зубной пасты. Нанесите немного на влажную губку, потрите и смойте водой.

Дом и сад,
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