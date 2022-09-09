Что нужно сажать в огороде в сентябре

Осенью на дачном участке работы никак не меньше, чем весной. Причем нужно не только убирать урожай, но и планировать посадки на следующий год. «Рамблер» рассказывает, что можно посадить в сентябре, чтобы весной приехать на дачу и обрадоваться.

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Тюльпаны

Не только тюльпаны, но и другие луковичные цветы — нарциссы, гиацинты, крокусы. Общее правило: сажаем на глубину, равную высоте трех луковиц. Это значит, что глубже всех будут сидеть крупные тюльпаны, а крокусы — наоборот.

Плодовые деревья и кустарники

Яблони, груши, вишня, смородина, крыжовник, ирга, жимолость, рябина, облепиха, абрикосы, слива — все это и кое-что еще можно и нужно сажать в сентябре, если вы живете в средней полосе, и вплоть до ноября в южных регионах. При покупке обращайте внимание на то, чтобы сорт был адаптирован к условиям в вашей местности. Абрикосы могут расти даже в Санкт-Петербурге, но выбирать нужно районированные сорта.

Туи

Выбирайте любой, симпатичный лично вам сорт. Но имейте в виду, что некоторые из них могут потребовать укрытия на зиму в первые годы жизни, а весной их нужно будет притенить от активного солнца.

Пионы

Пионы не любят, когда их пересаживают с места на место, и могут пару лет не цвести из-за этого. Поэтому хорошо подумайте, куда вы будете сажать этих красавчиков. Не забудьте в посадочную яму положить хороший дренаж.

Гортензии