Как согреться в холодной квартире без особых затрат

В ожидании отопления квартиры многих россиян стали похожи на огромный холодильник. «ФедералПресс» собрал советы, как согреть квартиру без обогревателя, сохранить тепло и одновременно создать уют в доме.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Окна в доме

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Используйте солнечный свет: на время, когда лучи света попадают в окно, нужно раздвинуть шторы, освободить подоконник, чтобы как можно больше тепла проникало в квартиру. В обратной ситуации, когда солнце зашло или спряталось за тучами, окна должны быть полностью закрыты плотными шторами. Толстые шторы сыграют роль термоизолятора и защитят дом от холодных потоков воздуха.

Двери и пол

Закрывайте те комнаты, которые вы не используете. Это создаст дополнительный барьер между вами и холодным воздухом с улицы. Если закрыть все двери в комнату, помещение нагреется намного быстрее, да и утечки теплого воздуха не будет происходить.

Также после принятия горячей ванны стоит открыть дверь из ванной. Теплый воздух из нее перекочует в другие комнаты, смешается с холодным и гарантировано поднимет температуру в помещении на 1-2 градуса.

На пол стоит положить ковры и ковровые покрытия. Они помогают предотвратить потерю тепла через пол, более приятны на ощупь.

Пеките и готовьте

В процессе приготовления еды вы согреетесь. Открытая духовка, после того как испекся пирог, при остывании осушит воздух и нагреет кухню. Готовя на огне, выбирайте блюда, которые не вырабатывают много пара. Дело в том, что излишки влаги поглощают больше тепла.

Прибирайтесь чаще

Во-первых, физическая активность согревает, во-вторых вы получите чистую квартиру, в третьих, ваши усилия благотворно отразятся на фигуре.

Свечи и лампы накаливания

Зажгите свечи и расставьте их по комнате, где находитесь, – они могут произвести много тепла. Размещайте их осторожно и не оставляйте без присмотра. Они делают комнату более уютной, вписываются в каждый интерьер и выглядят эффектно.

Старые лампы накаливания в «безотопительный» период могут сослужить хорошую службу, так как отдают не только свет, но и выпускают до 95 % энергии в виде тепла.

Фен и бутылки с горячей водой

Согреть холодную постель помогут фен, а также наполненные горячей водой бутылки. Эти же «гаджеты» смогут быстро подогреть холодную обувь и одежду.

Одевайтесь правильно

Эксперты советуют использовать несколько слоев одежды. Вниз оптимально надевать изделия из хлопка, наверх – из флиса или шерсти либо искусственных материалов. Для дома отлично подойдут свободные штаны и толстовка либо толстый и длинный халат. Обязательный атрибут в холодной квартире – это носки и теплые тапочки.

Сидя в кресле, используйте теплые пледы или шаль. Сейчас очень популярны пледы с рукавами: в них удобно читать книгу, работать за компьютером или пить горячий чай. Для сна можно использовать специальное электрическое одеяло. Оно действеннее и дешевле старых классических обогревателей.

Еда и напитки