Как погладить одежду, если под рукой нет утюга

Каждая из нас хотя бы раз оказывалась в ситуации, когда нужно срочно погладить вещь, но ни утюга, ни пароотпаривателя под рукой нет. Но, к счастью, отсутствие этих приспособлений еще не ставит крест на вашем опрятном виде. Подробнее о том, как погладить одежду альтернативным методом – в материале "Рамблера".

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Автор этого лайфхака – австралийский TikTok-блогер Мила Шантель. Девушка прославилась в соцсети как раз благодаря своим хитростям по ведению хозяйства.

Итак, чтобы разгладить вещь без утюга, вам нужно приготовить специальную смесь из двух ингредиентов. Смешайте один стакан воды и одну столовую ложку кондиционера для волос, а затем перелейте смесь в пульверизатор.

После этого распылите смесь на мятую одежду и разгладьте ее ладонями. Вы удивитесь, как быстро вещь приобретет вид только что отутюженной.

Есть и другой способ, который предлагает Шантель. Для него вам потребуется больше ингредиентов, но самостоятельно разглаживать ничего не придется. В два стакана воды добавьте одну столовую ложку белого уксуса, который смягчит ткань, и одну столовую ложку кондиционера, "расслабляющего" волокна.