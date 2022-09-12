Дизайнер перечислила портящие интерьер ошибки в выборе текстиля

Ткани и аксессуары для дома стоит подбирать вдумчиво, так как неправильные варианты могут испортить внешний вид жилья, сообщила дизайнер Юлия Тычино. В беседе с изданием «Белновости» она перечислила основные ошибки при выборе текстиля, портящие интерьер.

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Одной из главных ошибок специалистка назвала выбор винтажных деталей. По ее словам, старинные ковры, шторы и подушки могут придать жилью «бабушкин» вид. Тычино объяснила, что среди бывших в использовании предметов интерьера необходимо выбирать максимально «свежие» варианты и обязательно сдавать их в химчистку, чтобы они не выглядели изношенными.

Вторая распространенная ошибка — неправильный цвет текстиля, продолжила дизайнер. Оттенок штор, подушек, ковра и пледов, по ее словам, необходимо подбирать тщательно, чтобы они гармонировали между собой и с обстановкой жилья или служили ярким акцентом. В противном случае они будут смотреться неуместно и ухудшать общее впечатление от интерьера.

Также Тычино рекомендовала правильно рассчитывать длину штор. По ее мнению, важно, чтобы ткань занавесок доставала до пола, а не была неуместно короткой.