Дизайнеры перечислили самые бесполезные предметы в квартире

Под влиянием моды россияне покупают «умные» предметы быта, однако позже выясняют, что они бесполезны. О каких вещах идет речь, рассказали эксперты по дизайну недвижимости.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Одна из бесполезных вещей в жилище – опция «умный дом», считает арт-директор компании Domeo Юлия Левина. По ее словам, владельцы этой технологии используют ее не полностью, а лишь на 10 %.

Чаще всего задействуются включение света и открытие штор, тогда как остальные функции, например регулировка температуры пола, кондиционера, не пользуются спросом вообще. Как отмечают эксперты, все дело в лени.

«Светильники с возможностью управления со смартфона на деле многие так и включают при помощи выключателя. Это оказывается быстрее, чем зайти в телефон, открыть приложение и активировать нужную функцию»,

– привел пример глава проекта Dom Tecnonicol Андрей Баннов.

Также бесполезны и другие предметы в доме. Например, цветная подсветка. Эксперт Левина подчеркнула, что она мешает глазам, и в итоге люди выключают ее. Что касается быта, эксперты вспомнили о, казалось бы, привычной плите с четырьмя конфорками. По их словам, лучше сделать выбор в пользу двух конфорок, так как зачастую все они не задействуются во время готовки, передает РИА «Недвижимость».