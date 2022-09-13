Как выбрать соковыжималку для овощей и фруктов для дома

Многое зависит от соковыжималки.

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Как правильно сделать свежевыжатый сок дома?

Мы всё чаще и чаще задумываемся о правильном питании, о пользе продуктов, в том числе и соков. Пакетированные напитки считаются не самыми полезными, а вот свежевыжатые, кажется, сохраняют больше всего полезных веществ. Чтобы извлечь максимум пользы из сока, нужно знать несколько нюансов.

Какую соковыжималку выбрать

Очень большую роль играет техника. Как выбрать соковыжималку? Такую, чтобы была качественной и надёжной, не на один год, да ещё и пользу фруктов и овощей сохраняла. На что стоит обратить внимание?

Детали у соковыжималки должны быть хромированные, чтобы не было окисления от фруктовых кислот.

Витамин С очень чувствителен к нагреву. Поэтому важно выбрать соковыжималку, которая в ходе работы нагревается не выше +40°C, иначе витамин С исчезнет.

Мякоть очень полезна за счёт пищевых волокон. Поэтому не бойтесь выбрать соковыжималку, которая даёт не только чистый отфильтрованный сок.

Если планируете часто пользоваться соковыжималкой и отжимать сок из твёрдых фруктов и овощей (груши, яблоки, корень сельдерея, тыква), следует обратить внимание на мощность — она должна быть не менее 9 тыс. оборотов в минуту. Слишком мощная вам ни к чему: чтобы не переплачивать, выбирайте варианты мощностью до 12 тыс. оборотов в минуту

Самая прочная и долговечная соковыжималка — из нержавеющей стали.

Выбирайте вариант с регулятором скорости. Для разных фруктов нужна разная интенсивность вращения. А чем больше получается пены, тем хуже качество сока. Пена содержит кислород, а он окисляет сок. Это значит, что полезных веществ в нём становится меньше.

Гид по сокам

Существует три вида соковыжималок: шнековая, центробежная, ручная.

Шнековая более подходящая для практически полного сохранения полезных веществ в соке, так как принцип работы у неё щадящий. Сначала плоды измельчаются с помощью вала, а затем прессуются, разделяя на сок и жмых. Такая соковыжималка может выжать сок даже из травы (петрушка, укроп, базилик).

Центробежная. В такой плоды измельчаются на тёрке, а затем под действием центробежной силы разделяются на две субстанции. На выходе получается сок с некоторым количеством пены, а это значит, что идёт процесс окисления — теряются витамины и микроэлементы. В таких соковыжималках сок ещё и нагревается, что тоже не очень хорошо.

Ручная или механическая. Принцип работы как у мясорубки. Такие соковыжималки не нагреваются, поэтому сок более полезен. Он сохраняет больше всего ценной мякоти.

Как сделать сок без соковыжималки

Вместо соковыжималки можно использовать мясорубку или блендер. Они отлично подойдут для сочных фруктов и овощей: апельсинов, лимонов, сочных яблок и груш, ягод, некоторых овощей типа помидоров и свёклы. Полученный в результате перемалывания сок сразу сливайте в ёмкость, а полученный жмых сжимайте в марле, сцеживая сок вручную.

Ещё один вариант — сок через тёрку. Если вы хотите получить сок без мякоти, застелите миску марлей и поставьте на неё тёрку. Натрите самые спелые и сочные плоды (яблоко, груша, морковь). Далее жмых счистите с тёрки в марлю, закрутите края и отожмите сок через неё.

Из каких фруктов и овощей получается самый полезный сок