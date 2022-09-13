Как выбрать соковыжималку для овощей и фруктов для дома

Многое зависит от соковыжималки.
Бенита Стрельченко – шеф-повар, бренд-шеф клиники иммунодиетологии ImmunoHealth
Мы всё чаще и чаще задумываемся о правильном питании, о пользе продуктов, в том числе и соков. Пакетированные напитки считаются не самыми полезными, а вот свежевыжатые, кажется, сохраняют больше всего полезных веществ. Чтобы извлечь максимум пользы из сока, нужно знать несколько нюансов.
Очень большую роль играет техника. Как выбрать соковыжималку? Такую, чтобы была качественной и надёжной, не на один год, да ещё и пользу фруктов и овощей сохраняла. На что стоит обратить внимание?
Существует три вида соковыжималок: шнековая, центробежная, ручная.
Шнековая более подходящая для практически полного сохранения полезных веществ в соке, так как принцип работы у неё щадящий. Сначала плоды измельчаются с помощью вала, а затем прессуются, разделяя на сок и жмых. Такая соковыжималка может выжать сок даже из травы (петрушка, укроп, базилик).
Центробежная. В такой плоды измельчаются на тёрке, а затем под действием центробежной силы разделяются на две субстанции. На выходе получается сок с некоторым количеством пены, а это значит, что идёт процесс окисления — теряются витамины и микроэлементы. В таких соковыжималках сок ещё и нагревается, что тоже не очень хорошо.
Ручная или механическая. Принцип работы как у мясорубки. Такие соковыжималки не нагреваются, поэтому сок более полезен. Он сохраняет больше всего ценной мякоти.
Вместо соковыжималки можно использовать мясорубку или блендер. Они отлично подойдут для сочных фруктов и овощей: апельсинов, лимонов, сочных яблок и груш, ягод, некоторых овощей типа помидоров и свёклы. Полученный в результате перемалывания сок сразу сливайте в ёмкость, а полученный жмых сжимайте в марле, сцеживая сок вручную.
Ещё один вариант — сок через тёрку. Если вы хотите получить сок без мякоти, застелите миску марлей и поставьте на неё тёрку. Натрите самые спелые и сочные плоды (яблоко, груша, морковь). Далее жмых счистите с тёрки в марлю, закрутите края и отожмите сок через неё.
Из каких фруктов и овощей получается самый полезный сок