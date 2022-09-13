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48 минут назад

Названы самые ненужные предметы быта

Lenta.ru

Одними из самых ненужных предметов быта в квартире считаются технология «умный дом» и плиты на четыре конфорки. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Названы самые ненужные предметы быта
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалистов, в большинстве случаев россияне используют «умный дом» не полностью, а отдают предпочтение только некоторым функциям, так как не хотят вникать в работу системы. Ненужными предметами быта также назвали большое количество подсветок, от которых вскоре устают глаза. Домовладельцам посоветовали продумать максимум три варианта освещения и отдать предпочтение простому белому свету.

Бесполезными также посчитали водонагреватели большого объема и плиты на четыре конфорки, так как обычно жильцы пользуются только двумя из них. Вопросы у специалистов вызвали и устройства формата «два в одном». По их мнению, подобные вещи не всегда облегчают жизнь. Ненужными могут оказаться и предметы мебели — к таким эксперты отнесли большой обеденный стол, раздвижной диван, барную стойку и рабочий стол вместо подоконника.

Ранее директор по продукту компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что в последние три года россиянам разонравились кухни в классическом стиле — подобные интерьерные решения стали пользоваться наименьшим спросом у покупателей. Лидером назвали стиль модерн.

Дом и сад,Ксения Кузнецова,
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