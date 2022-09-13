3 способа сделать дачный участок более опрятным

Чтобы привести в порядок свой дачный участок, необязательно затевать ремонт и тратить много денег. Достаточно уделить внимание деталям. Каким? Делимся тремя лайфхаками в материале "Рамблера".
Растущая как попало трава, сорняки, крапива по углам делают внешний вид вашего участка неопрятным. Стоит убрать все лишнее и пройтись по нему газонокосилкой, как ситуация заметно улучшается. Однако только покоса недостаточно: не забывайте удобрять свой газон и очищать от листьев. Хорошо помогает в уборке участка воздуходувка. Уделите внимание также кустам и деревьям, и ваши соседи по даче будут восхищаться тем, как ухоженно выглядит ваша территория.
Если разграничить территорию по зонам, выглядеть она будет гораздо более аккуратно. Когда парковка, огород, место для отдыха и жарки шашлыков находятся в одной куче, глазам не хватает порядка. Выложите садовые дорожки, залейте зону парковки цементным раствором, посадите живые изгороди, - способ зависит от вашей фантазии.
Если ваш газон уже в порядке, можно приступить к посадке растений, которые облагородят ваш участок. Можно посадить гортензии, можжевельник, барбарис. Хорошим украшением могут стать и садовые фигуры. Только не переборщите, заставив все свободное место гномами.