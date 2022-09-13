3 способа сделать дачный участок более опрятным

Чтобы привести в порядок свой дачный участок, необязательно затевать ремонт и тратить много денег. Достаточно уделить внимание деталям. Каким? Делимся тремя лайфхаками в материале "Рамблера".

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Подстригите газон и кусты

Растущая как попало трава, сорняки, крапива по углам делают внешний вид вашего участка неопрятным. Стоит убрать все лишнее и пройтись по нему газонокосилкой, как ситуация заметно улучшается. Однако только покоса недостаточно: не забывайте удобрять свой газон и очищать от листьев. Хорошо помогает в уборке участка воздуходувка. Уделите внимание также кустам и деревьям, и ваши соседи по даче будут восхищаться тем, как ухоженно выглядит ваша территория.

Разделите дачный участок на зоны

Если разграничить территорию по зонам, выглядеть она будет гораздо более аккуратно. Когда парковка, огород, место для отдыха и жарки шашлыков находятся в одной куче, глазам не хватает порядка. Выложите садовые дорожки, залейте зону парковки цементным раствором, посадите живые изгороди, - способ зависит от вашей фантазии.

Добавьте декор и растения