Как грамотно обустроить маленькую кухню

Сегодня на рынке жилья появляется все больше студий и небольших однокомнатных квартир. Обустроить маленькое жилое пространство с учетом всех потребностей и образа жизни – довольно непростая задача, особенно если речь заходит о дизайне кухни, ключевого места в любой квартире. О том, как обустроить маленькую кухню, вкомментарии для «Слово и Дело» рассказала эксперт по дизайну Ирина Уткина.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Средняя стоимость квадратного метра в крупных городах России продолжает расти. Из-за чего все больше россиян вынуждены покупать маленькие однокомнатные квартиры и студии. В крупных городах девелоперы даже предлагают апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий, а аналитики соглашаются с тем, что такие студии будут пользоваться большим спросом у россиян.

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Уютно обустроить такую квартиру довольно трудно – слишком мало места. Однако даже такую маленькую площадь можно использовать по полной. Сейчас появляется все больше вариантов эргономичного использования такого маленького пространства – в частности, кухни.

Как обустроить кухню так, чтобы она отвечала вашему образу жизни, даже если она малометражная? Ирина Уткина, преподаватель факультета дизайна и рекламы Университета «Синергия», в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, какие приемы помогут сделать небольшую кухню функциональной и уютной.

Визуальное увеличение

Помещения со светлыми стенами всегда кажутся просторнее помещений с темными. Но для визуального расширения не обязательно создавать кухню в одном светлом тоне. Можно взять за основу два цвета или добавить к основному тону два ярких акцента – за счет этого внимание будет рассеиваться, визуально кухня станет больше.

Все по полочкам

Когда задействовано маленькое пространство, вся его площадь должна использоваться функционально. Разгрузить рабочую поверхность можно, если убрать все шкафчики и полки под потолок.

Встроенная техника

Многие владельцы таких маленьких кухонь отказываются от бытовой техники – например, выбирают что-то одно между микроволновкой и простой печью, или же и вовсе покупают мультиварку. Однако жертвовать не нужно – сегодня производители подстраиваются под запросы рынка и предлагают миниатюрную бытовую технику, которую можно встроить в основной кухонный гарнитур.

«Лучше искать технику минимальных размеров, к примеру, взять посудомойку шириной 45 см. Можно также сэкономить пространство, выбрав поуже раковину и плиту, особенно актуально для тех, кто мало готовит. При этом лучше отказаться от большой вытяжки в пользу компактной встроенной. А если готовите редко, то не устанавливать ее совсем»,

— рассказала Ирина Уткина.

Барные столешницы

В маленькой кухне вместо обеденного стола уместнее поставить барную столешницу. Это выигрышное решение экономит пространство, а если кухня совмещается с гостиной, то еще и четко делит помещение на две зоны. Данное решение подойдет больше для молодежи, нежели для семей с детьми.

Планировка в одну линию

Бывают узкие кухни. В этом случае можно поставить кухонный гарнитур в одну линию вдоль одной стены. Либо если окно на кухне позволяет разместить под ним шкафчики, то можно попробовать кухонный гарнитур Г, П- образных конфигураций.

Правильное освещение

В маленьких квартирах правильное освещение – это настоящее спасение. Оно помогает «играть» с пространством, подсвечивать зоны в зависимости от их назначения и частоты использования. В планировке маленькой кухни нужно уделить особое внимание освещению, добавив дополнительный свет.

«С помощью освещения можно визуально облегчить кухню – для этого нужно подсветить фасады. Рабочая зона должна быть отдельно подсвечена. Также лучше использовать дополнительный свет над столом и на стенах, который добавит объема помещению»,

- отмечает эксперт по дизайну.

Текстильное оформление

Для оформления окна на маленькой кухне подойдут жалюзи, легкие занавески, римские шторы. В их гамме можно выбрать салфетки для стола. Это придаст уюта небольшой кухне.

Складная мебель

Самый оптимальный прием для экономии пространства – выбрать складные стулья, может даже складной стол.

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