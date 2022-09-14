Как правильно выбрать гладильную доску

Если вы хотите купить действительно долговечную и полезную гладильную доску, то вам обязательно нужно учитывать ряд характеристик. О них рассказал пользователь портала iXBT.com.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Гладильные доски могут обладать сегодня множеством функций. А от параметров этих досок зависит и их цена, и удобство пользования ими. Вот на какие пункты вам нужно обратить внимание при покупке гладильной доски.

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Тип. Гладильные доски могут быть настольные, напольные, встраиваемые. Наибольшей популярностью пользуется второй тип. Что касается настольных, то стоят они довольно дёшево, но пользоваться ими можно лишь при наличии стола. Встраиваемые считаются самыми экономичными, однако их приобретают сразу вместе с другой мебелью.

Материалы. Каркас доски должен однозначно изготавливаться из металла. Для создания столешницы сегодня производители используют чаще всего три материала: термопластик, дерево, металл. Дешевле всего стоят модели со столешницей из дерева. Однако они менее долговечны, чем остальные. Если вы собираетесь купить гладильную доску с металлической столешницей, то проверьте, чтобы в ней было множество отверстий или же она была изготовлена из металлической сетки. Это позволит эффективно работать с паром. Самым же дорогим и технологичным материалом считается термопластик. И у него есть три важных преимущества: он не подвержен гниению, весит мало и может выдержать все необходимые для глажки нагрузки.

Габариты. Прежде всего, нужно проверить ширину ножек гладильной доски. Этот показатель должен быть не меньше ширины столешницы, а длина между ножками должна быть на 80 % больше длины всей столешницы. Также важно, чтобы на концах ножек располагались силиконовые либо резиновые накладки. Оптимальными габаритами самой столешницы при этом считаются 120 x 40 см.

Чехол. Чаще всего в качестве материала для него используется хлопок. Ещё иногда встречается парусина с синтетическими волокнами, но она хоть и лучше сцепляется с одеждой, может подплавиться при длительном контакте с ней. Кроме того, обратите внимание при выборе гладильной доски, чтобы чехол на ней был съёмный.