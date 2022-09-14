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2 часа назад

Вредит ли здоровью газовая плита

Ferra.ru

В недавних исследованиях говорится, что газовые плиты могут при работе и даже в выключенном виде выделять опасные вещества, загрязняющие воздух. Американский учёный Джонатан Леви рассказал, какие конкретно это соединения и как они вредят здоровью людей.

Вредит ли здоровью газовая плита
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Один из главных загрязнителей воздуха - это диоксид азота, или NO2. Он считается побочным продуктом сгорания топлива. При воздействии на человека он может способствовать более тяжёлому течению астмы и более частому использованию ингаляторов детьми. Кроме того, данный газ способен негативно повлиять на взрослых с астмой и привести к развитию или обострению хронической обструктивной болезни лёгких. Диоксид азота можно обнаружить вблизи автомобильных дорог, выделяется он и при использовании газовых плит.

Правда, при этом в некоторых домах уровень загрязнения воздуха диоксидом азота - совсем незначительный. Но бывают помещения, в которых всё наоборот. Зависит это от планировки дома. Поэтому в результате на одних людей этот газ будет воздействовать сильнее, на других - меньше. Например, на тех, у кого есть вытяжки, выходящие на улицу, и в целом комнаты хорошо проветриваются, диоксид азота влияет меньше.

Кроме того, в 2022 году в ходе одного исследования стало известно, что даже неиспользуемые газовые плиты всё равно выделяют газ - метан. Это бесцветный газ, не имеющий запаха. Несмотря на то что в этот газ добавляется одорант, чтобы люди могли заметить утечку газа, всё равно небольшие утечки могут остаться незамеченными.

В другом недавнем исследовании учёные пришли к выводу, что в 5 % всех домов с утечкой газа, которую не заметили жители этих домов, эта утечка оказалась настолько большой, что требовала ремонта плиты. В этой же научной работе обнаружилось, что этот газ также содержал бензол, который может привести к раку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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