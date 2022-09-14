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1 час назад

Как ухаживать за розами, чтобы они хорошо перезимовали

Мира Маркина

Розы – прекрасные цветы, которые могут украсить любой участок. Однако они очень любят тепло, и от того нередко погибают в течение суровой зимы. Но происходит так отчасти из-за отсутствия правильного ухода за ними. Если применять несколько хитростей, в холодный сезон розы можно спасти.

Как ухаживать за розами, чтобы они хорошо перезимовали
Фото: unsplashunsplash

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Грамотно позаботившись о розах, вы сможете сохранить их до весны. Вот, что нужно сделать осенью.

В середине сентября подкормите цветы фосфором и калием. Вам потребуется одна столовая ложка суперфосфата и одна столовая ложка сульфата калия на 10 литров воды. Норма – 3 литра на куст.

Далее следует провести санитарную обрезку. Избавьтесь от всех сухих, поломанных и слишком тонких побегов. Присмотритесь к тем, которые выглядят больными, и также удалите их.

При этом плоды на кустах следует оставить, с их помощью побегам удастся лучше вызреть.

Затем оборвите все листья перед укрытием и обработайте кусты препаратом Максим. Данный препарат защитно-контактного действия уберегает цветы от болезней. Он создает защитный барьер на поверхности посадочного материала и в прикорневой зоне в почве. Максим эффективно борется со всеми видами гнилей, плесеней, фузариоза, ризоктониоза и других заболеваний.

Ухаживая за розами таким образом, вы сможете продлить им жизнь и сделать так, чтобы даже после холодной зимы с наступлением тепла они вновь украшали ваш сад.

Дом и сад,
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