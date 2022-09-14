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2 часа назад

Россиянам рассказали, что на зиму можно пересадить с огорода на подоконник

runews24.ru

Осенью можно подготовить некоторые растения, чтобы сохранить их зимой.

Россиянам рассказали, что на зиму можно пересадить с огорода на подоконник
Фото: runews24.rurunews24.ru

К ним относятся, например, томаты. С кустов томатов на огороде можно срезать верхушки и поставить их в воду. Когда они дадут корни, то их нужно пересадить в землю и поставить на подоконник.

Урожай они уже не дадут, зато весной будет готовая рассада, пишет Elle Decoration.

Перец можно легко выкопать и пересадить в горшок. Сладкие сорта ещё могут дать немного урожая, если на кусте остались несозревшие плоды. Острый перец при использовании фитолампы может плодоносить всю зиму.

Часть мяты с куста можно тоже пересадить в горшок домой, листочки можно будет использовать в приготовлении чая. Однако весной растение нужно снова высадить в открытый грунт, чтобы оно восстановило силы.

Лук — самая простая культура для домашнего выращивания. Пересаживая лук в горшок, нужно не забыть сделать дренаж, чтобы не залить растение.

Можно с грядки забрать домой баклажан, если на кусте остались недозревшие плоды. Растение нужно обильно поливать и опрыскивать. Через 1,5-2 месяца плоды дозреют.

Базилику необходим умеренный полив и хороший дренаж. При правильном уходе ароматная трава может расти на подоконнике круглый год.

Руккола тоже отлично примет домашние условия. Но после того, как перенесёте его с улицы домой, его нужно оставить на несколько дней в прохладном месте, чтобы оно не завяло.

Дом и сад,
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