Дизайнер перечислил удешевляющие интерьер спальни ошибки

Акцентные стены, красный цвет и беспорядочно подобранные принты удешевляют обстановку спальни, предупредил дизайнер Арвин Олано. На видео на платформе YouTube, в котором специалист перечислил удешевляющие интерьер в этой комнате ошибки, обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Акцентные стены, по мнению Олано, разобщают интерьер спальни. Если такая стена уже есть, он рекомендует дополнить обстановку аксессуарами и тканями того же оттенка. «Если не хотите, чтобы ваша спальня выглядела как бордель, откажитесь от красного цвета», — добавил он.

Кроме того, дизайнер порекомендовал отказаться от слишком большого количества принтов на тканях и аксессуарах. Он посоветовал подобрать один большой принт и несколько маленьких тех же оттенков.