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54 минуты назад

Дизайнер перечислил удешевляющие интерьер спальни ошибки

Lenta.ru

Акцентные стены, красный цвет и беспорядочно подобранные принты удешевляют обстановку спальни, предупредил дизайнер Арвин Олано. На видео на платформе YouTube, в котором специалист перечислил удешевляющие интерьер в этой комнате ошибки, обратило внимание издание The Sun.

Дизайнер перечислил удешевляющие интерьер спальни ошибки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Акцентные стены, по мнению Олано, разобщают интерьер спальни. Если такая стена уже есть, он рекомендует дополнить обстановку аксессуарами и тканями того же оттенка. «Если не хотите, чтобы ваша спальня выглядела как бордель, откажитесь от красного цвета», — добавил он.

Кроме того, дизайнер порекомендовал отказаться от слишком большого количества принтов на тканях и аксессуарах. Он посоветовал подобрать один большой принт и несколько маленьких тех же оттенков.

Также, продолжил он, дешево смотрятся слишком высокие подголовники кровати, попытки организовать идеальный интерьер как в каталоге, беспорядочно разбросанные по спальному месту подушки и плоско застеленная кровать. Подушки он подсказал выстраивать по размеру, а кровать застилать объемными покрывалами.

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