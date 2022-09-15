Домашние дела, которые нельзя выполнять вечером

Для такого запрета есть эзотерические и практические причины.

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С древних времен считалось, что некоторые домашние дела лучше не выполнять вечером. Конечно, объяснения для этого были исключительно эзотерические. Но и сейчас специалисты советуют бытовые дела отложить на утро или выполнить их в выходные.

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Выносить мусор

Считалось, что после заката мусорное ведро нельзя выносить, чтобы не выгнать из дома финансовое благополучие. Сейчас для отказа от выноса мусора существуют более практичные причины: путь до бака с отходами может быть небезопасен, велик риск нарваться на трезвого соседа или бродячую собаку.

Мыть полы

Примета гласила: мыть или подметать полы на ночь — значит, выметать счастье из дома. Психологи с поверьем согласны. Если после рабочего дня вы посвящаете время уборке, вряд ли сможете оставаться в хорошем расположении духа. Правда, это не относится к мытью посуды: грязные тарелки утром могут испортить настроение на целый день, привлечь в дом мошкару или грызунов.

Стирать

Считалось, что развешенное на ночь белье привлекает нечистую силу и впитывает негатив. Но сейчас специалисты по уборке советуют отказаться от вечерней стирки по другой причине: ночью вещи сохнут хуже, а влажность в квартире повышается, создавая риск появления плесени. К тому же, шум стиральной машины может разбудить детей или расстроить соседей.

Бриться

Многие мужчины привыкли бриться утром, перед выходом на работу, но некоторые, заботясь о комфорте возлюбленных, предпочитают делать это вечером. Однако наши предки считали, что избавляться от растительности после заката не стоит: согласно примете, это лишало мужчину сил и могло привести к импотенции. Правда, есть у приметы и иное объяснение — плохое освещение и усталость могут привести к порезам. Пусть шрамы и украшают мужчину, но царапины на лице лишь говорят о неловкости.

Оставлять окна не зашторенными