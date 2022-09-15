Что на даче под запретом

На дворе осень и на дачах большинства наших соотечественников вот-вот начнется подготовка к зимнему, спящему сезону. А что зачастую входит в эту подготовку? Сбор и сжигание опавшей листвы. Между тем, этот вид дачных работ при несоблюдении требований пожарной безопасности может привести к наложению штрафа. Расскажем, что запрещено делать на даче и чем это грозит.

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Разводить костры

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Вопрос безопасности всегда в приоритете. Разводить открытый огонь на дачных участках запрещено. Это указано в правилах противопожарной безопасности. Можно пользоваться мангалом или барбекю, но разведение в них огня не должно противоречить определенным требованиям.

Главное: горючие материалы должны находиться не менее чем в 2 м от огня, а ближайшие жилые строения — не менее чем в 5 метрах. За нарушение грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей.

Складировать мусор и грязь

Несмотря на то что дачное хозяйство является частной собственностью, на территории участка нельзя разводить грязь и мусор. Запрещается собирать, хранить и сжигать бытовой мусор. Несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами облагается штрафом в 1 2 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма возрастает до 5 тыс. рублей. Важно: уборка участка от мусора, сухой травы является обязанностью его владельца. Утилизировать мусор можно в специальных контейнерах, компостных ямах (для пищевых отходов), а траву разрешено сжигать в яме глубиной не менее 0,3 м в 50 м от жилых построек.

Разводить сорняки

Если земля оформлена для сельхозназначений (промышленный сад, питомник растений, ферма), владельцу может грозить штраф за разведение некоторых растений, внесенных в перечень, утвержденный Правительством.

Постановление «О признаках неиспользования земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению» называет сорняки, за которые могут наказать:

одуванчик; борщевик Сосновского; пижма; тысячелистник; мята полевая; осот; куриное просо; череда; полынь и ряд других.

Шуметь

Шум во время дачного отдыха нередко становится причиной соседских разборок. В Московской области законы относительно этого четкие: шуметь запрещено с 21 00 вечера до 8 00 утра в будние дни и с 22 00 до 10 00 в выходные. При нарушении соседи имеют право вызвать полицию. За первое нарушение грозит штраф до 3 тыс. рублей, при повторном в течение года — до 5 тыс. рублей.