Каждая женщина знакома с чувством досады и огорчения, когда только закончив уборку в одном месте, обнаруживает вновь разбросанную одежду в другом. Как с этим бороться рассказала эксперт по порядку Анастасия Аксакова.
Потратив много времени на уборку, хочется, чтоб это, во-первых, ценили, а во-вторых, старались поддерживать чистоту дома, сохраняя наведенный порядок. Но не всегда за завалами вещей стоит неряшливость домашних. Давайте разберемся какие еще могут быть причины и как их устранить. О, как помочь мужу и детям организовать гардероб и приучить их к порядку рассказала Анастасия Аксакова — эксперт по порядку, профессиональный организатор пространства, сертифицированный консультант метода Мари Кондо.
Бывает, что беспорядок в шкафу случается совсем по другой причине, одна из них — это неудобные системы хранения
В организации пространства необходимо учитывать предпочтения человека по способу и удобству хранения вещей, его роста и жизненных сценариев. Вероятно, кому-то может быть удобнее складывать вещи в стопки или вертикально, но при этом вещей так много, что полка наполняется битком, в два ряда.
При таком раскладе вещи сложно доставать, все мнется, превращаясь в один большой ком. Даже аккуратно сложенная кофта, всунутая сверху, в конечном счете оказывается у стенки, в глубине шкафа, забытая на долгое время. При этом у человека может простаивать пустой целая секция — со штангой, на которой висит небольшое количество мнущихся вещей, не подлежащих хранению в сложенном виде, например брючных костюмов. В таком шкафу, помимо расхламления, само собой, не хватает дополнительных полок, которые, кстати, с легкостью можно установить под штангой, заказав их в столярной мастерской или строительном магазине. Аналогично можно предложить добавить штангу вместо нескольких полок, для людей, кому гораздо проще возвращать одежду на место, повесив ее на вешалку.
Сложно поддерживать порядок в шкафу, когда сезонные вещи не имеют своего места и хранятся вперемешку с вещами текущего сезона
Помогите своим домочадцам правильно убирать вещи при смене сезонов, чтобы избежать «винегрета» из плавок и шерстяных свитеров. Не сезонную одежду лучше всего убирать из шкафа вообще, либо отправлять их на самые труднодоступные полки.
Кофры с одеждой можно разместить внизу под вещами в секции со штангой, сверху шкафа или в кровати. Очень удобно при этом пользоваться вакуумными пакетами, чтобы одежда не пылилась и занимала мало места. Убрав все лишнее, в шкафу будет больше воздуха и пространства, не нужно будет прикладывать много усилий, чтобы впихнуть одежду обратно, выбирая, как раньше, более простой способ — беспрепятственно скинув что-то на кресло.
Чтобы приучить ребенка к порядку в шкафу, вам нужно увидеть шкаф его глазами
Опуститесь до уровня роста ребенка и загляните в места хранения: до всех ли полок он достает, может ли он дотянуться, чтобы повесить или снять вешалку, удобно ли ему открывать выдвижной ящик. Организуйте хранение его одежды так, чтобы ему было легко и просто одеваться самостоятельно. Складывайте вещи вместе, малышей приучают к порядку через игру, но важно, чтобы был наглядный пример, к которому он будет тянуться. Видя порядок в ваших вещах, он захочет, чтобы было как у мамы.
Кстати, это же касается и мужей: видя аккуратно сложенные вещи, ваши вторые половинки рано или поздно захотят такую же красоту на полке и будут подтягиваться.
Вторая причина беспорядка, помимо большого количества ненужных вещей, это не учитывание жизненных сценариев конкретного человека в квартире
Разберем на примере детей: если в прихожей нет крючка для верхней одежды на комфортной высоте для роста ребенка, то очевидно, приходя с улицы, его куртка будет оказываться где-то лежащей на кушетке в прихожей, если не на полу. Повесьте хотя бы несколько крючков при входе, куда ваше чадо сможет вещать куртку, рюкзак и головной убор. Кстати, крючки на не высоком расстоянии от пола можно разместить и в детской, это самый простой способ создать удобную среду для хранения детской одежды, которая находится в постоянной носке.
В пубертатном периоде дети, раздеваясь, бросают одежду там же, где ее сняли, выражая таким образом протест всем правилам. На этот случай, можно приобрести корзину для вещей и разместить ее в самой горячей точке. Так по углам комнаты вашего чада исчезнут горы одежды, создавая при этом более опрятный вид. Кстати, будет здорово, если ребенок сам выберет себе эту корзину, исходя из своих вкусовых предпочтений. Такое вовлечение в процесс, даст лучший результат. Подводя итог, хочется сказать, что порядок начинается с нас самих. Пусть порядок в вашем шкафу станет главной мотивацией членов семьи для подражания. Поддержание порядка в гардеробе — это дело привычки и дисциплины. Не забывайте хвалить своих родный даже за самый маленький шаг в сторону порядка! Фото: свободные интернет-источники