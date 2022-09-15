Каждая женщина знакома с чувством досады и огорчения, когда только закончив уборку в одном месте, обнаруживает вновь разбросанную одежду в другом. Как с этим бороться рассказала эксперт по порядку Анастасия Аксакова.

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Потратив много времени на уборку, хочется, чтоб это, во-первых, ценили, а во-вторых, старались поддерживать чистоту дома, сохраняя наведенный порядок. Но не всегда за завалами вещей стоит неряшливость домашних. Давайте разберемся какие еще могут быть причины и как их устранить. О, как помочь мужу и детям организовать гардероб и приучить их к порядку рассказала Анастасия Аксакова — эксперт по порядку, профессиональный организатор пространства, сертифицированный консультант метода Мари Кондо.

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Бывает, что беспорядок в шкафу случается совсем по другой причине, одна из них — это неудобные системы хранения

В организации пространства необходимо учитывать предпочтения человека по способу и удобству хранения вещей, его роста и жизненных сценариев. Вероятно, кому-то может быть удобнее складывать вещи в стопки или вертикально, но при этом вещей так много, что полка наполняется битком, в два ряда.

При таком раскладе вещи сложно доставать, все мнется, превращаясь в один большой ком. Даже аккуратно сложенная кофта, всунутая сверху, в конечном счете оказывается у стенки, в глубине шкафа, забытая на долгое время. При этом у человека может простаивать пустой целая секция — со штангой, на которой висит небольшое количество мнущихся вещей, не подлежащих хранению в сложенном виде, например брючных костюмов. В таком шкафу, помимо расхламления, само собой, не хватает дополнительных полок, которые, кстати, с легкостью можно установить под штангой, заказав их в столярной мастерской или строительном магазине. Аналогично можно предложить добавить штангу вместо нескольких полок, для людей, кому гораздо проще возвращать одежду на место, повесив ее на вешалку.

Сложно поддерживать порядок в шкафу, когда сезонные вещи не имеют своего места и хранятся вперемешку с вещами текущего сезона

Помогите своим домочадцам правильно убирать вещи при смене сезонов, чтобы избежать «винегрета» из плавок и шерстяных свитеров. Не сезонную одежду лучше всего убирать из шкафа вообще, либо отправлять их на самые труднодоступные полки.

Кофры с одеждой можно разместить внизу под вещами в секции со штангой, сверху шкафа или в кровати. Очень удобно при этом пользоваться вакуумными пакетами, чтобы одежда не пылилась и занимала мало места. Убрав все лишнее, в шкафу будет больше воздуха и пространства, не нужно будет прикладывать много усилий, чтобы впихнуть одежду обратно, выбирая, как раньше, более простой способ — беспрепятственно скинув что-то на кресло.

Чтобы приучить ребенка к порядку в шкафу, вам нужно увидеть шкаф его глазами

Опуститесь до уровня роста ребенка и загляните в места хранения: до всех ли полок он достает, может ли он дотянуться, чтобы повесить или снять вешалку, удобно ли ему открывать выдвижной ящик. Организуйте хранение его одежды так, чтобы ему было легко и просто одеваться самостоятельно. Складывайте вещи вместе, малышей приучают к порядку через игру, но важно, чтобы был наглядный пример, к которому он будет тянуться. Видя порядок в ваших вещах, он захочет, чтобы было как у мамы.

Кстати, это же касается и мужей: видя аккуратно сложенные вещи, ваши вторые половинки рано или поздно захотят такую же красоту на полке и будут подтягиваться.

Вторая причина беспорядка, помимо большого количества ненужных вещей, это не учитывание жизненных сценариев конкретного человека в квартире

Разберем на примере детей: если в прихожей нет крючка для верхней одежды на комфортной высоте для роста ребенка, то очевидно, приходя с улицы, его куртка будет оказываться где-то лежащей на кушетке в прихожей, если не на полу. Повесьте хотя бы несколько крючков при входе, куда ваше чадо сможет вещать куртку, рюкзак и головной убор. Кстати, крючки на не высоком расстоянии от пола можно разместить и в детской, это самый простой способ создать удобную среду для хранения детской одежды, которая находится в постоянной носке.