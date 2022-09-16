Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
18 минут назад

Названы правила безопасной очистки тостера от крошек

Lenta.ru

Очищать от крошек можно только остывший после последнего использования и отключенный от электрической сети тостер, рассказала представитель компании-производителя этой техники Кристин Браун. Правила безопасной очистки тостера от остатков еды она назвала в беседе с CNN.

Названы правила безопасной очистки тостера от крошек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Браун, важно отключить тостер от электропитания и убедиться, что он полностью остыл. Затем, продолжила она, можно вытаскивать поддон для крошек. Во избежание возгорания это нужно делать регулярно, предупредила эксперт.

Она также попросила не пользоваться никакими столовыми приборами для извлечения крошек, поскольку они могут повредить нагревательные элементы и грозят возгоранием и электрическим ударом.

Также, продолжила Браун, нельзя очищать тостер спреями и погружать его в воду и другие жидкости.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители