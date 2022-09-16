Белые кроссовки, как новые: лучшие способы чистки

Маркая, не практичная, но такая популярная, что, наверняка, найдется в шкафу у каждого — белая обувь. Или не самая белая, она ведь пачкается и теряет яркость. Но на самом деле это не беда, ведь есть масса способов вернуть ей чистоту

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Успех мероприятия зависит от множества факторов. Здесь и материал обуви, и степень загрязнения, и тип пятен. Словом, гарантировать результат нельзя. Можно попробовать — и понять.

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Как вернуть белизну обуви из кожи, экоматериалов и ткани

Конечно, для каждой проблемы существуют специальные химические средства и бытовые лайфхаки. Но чтобы найти подходящую идею для своих любимых кроссовок, надо знать и о тех и о других.

Средства из магазина

чистящая пенка или спрей. Ими пользуются так же, как обычным моющим средством;

бесцветный крем для очищения. С его помощью можно не только отбелить обувь, но и защитить ее от новых загрязнений;

реставрирующая крем-краска. Ее наносят на предварительно очищенную поверхность. Тем, кто предпочитает готовые решения, подойдут специальные средства для чистки белой обуви. Это могут быть:

Перед использованием каждого состава изучите инструкцию. Данные средства подходят не для каждого типа обуви. Например, некоторые из них нельзя использовать для текстильной поверхности, другие — для замшевой.

Стоимость таких средств начинается от 200-500 руб.

Бытовая химия

Можно попробовать вернуть белизну любимым кроссовкам средствами из арсенала бытовой химии. Например, стиральным порошком. Разводим его водой до кашеобразного состояния — и обрабатываем поверхность. Лучше использовать маленькую щеточку с мягким ворсом. Этот способ подойдет для текстильной обуви и обуви из натуральной или экокожи.

Кроссовки можно стирать и в стиральной машинке. Конечно, если они достаточно качественные. Для этого нужно выбрать режим «спортивная одежда» или «деликатная стирка», температуру не более 40°С и среднюю мощность отжима.

Еще один вариант — хозяйственное мыло или моющее средство для посуды. Какого-то грандиозного результата ждать не стоит. Если обувь впитала грязь и пожелтела, вернуть белизну удастся вряд ли. Но с основными загрязнениями справиться можно.

Достаточно радикальный метод — использовать отбеливатель. Его необходимо развести водой согласно инструкции. Но нужно быть осторожными: он может повредить цветные детали, окислить люверсы под шнурки (если они металлические) и даже растворить пластиковые элементы (если те сделаны из некачественного материала). Нелишним будет протестировать его сначала на малозаметном участке подошвы.

Зубная паста

Фаворит моих экспериментов — зубная паста. В Сети рекомендуют использовать отбеливающую — но у меня такой не было, и пришлось воспользоваться обычной. Результат виден сразу. Обувь становится белой буквально на глазах — и запах приятный. Вполне вероятно, что отбеливающая паста даст лучший эффект.

Зубная паста вообще настоящая палочка-выручалочка в борьбе за чистоту. Хотите доказательств? Почитайте другие материалы сайта, например статьи:

Я подумываю купить тюбик самой простой пасты для применения не по назначению.

Сода и уксус

Эти средства применимы практически в любой ситуации, когда нужно что-то отмыть.

Сода действительно хорошо очищает обувь, но не забывайте, что это абразив, который может повредить материал. Разведите ее водой до состояния кашицы — и обработайте поверхность. И эффективно, и экологично.

Производители обуви рекомендуют использовать и уксус. Он поможет избавиться от солевых пятен. Для этого его разводят с водой в соотношении 1:3. Далее пропитайте составом ватный диск и обработайте поверхность.

Советчики из народа предлагают смешать соду с уксусом и обрабатывать загрязнения получившимся составом. Я попробовала на белых тканевых кедах. Этот способ работает — и, на мой взгляд, даже чуть лучше, чем стиральный порошок.

Дорожный вариант

Что делать, если приступ педантичности застиг в пути? Выйти из положения помогут влажные салфетки. Правда, не стоит ждать от них чуда. Отбелить обувь они не в состоянии. Поверхностную грязь удалят — а вот идеальной белизны не вернут.

Еще один вариант очистить белую обувь вне дома — использовать канцелярский ластик. По моему опыту, он справляется с задачей, но времени данная процедура займет немало. Этот способ можно отнести к разряду «лучше так, чем никак».

Как почистить светлую замшевую обувь и обувь из нубука

Рассказывать о народных способах ухода за светлой обувью из замши или нубука смысла нет. На себе я их не испытывала, а потому за безопасность и результативность ручаться не могу. Лучше довериться советам производителей.

Замшевая обувь требует бережного обращения. Ее нельзя стирать и даже замачивать. Замшевую обувь светлых оттенков допускается чистить раствором воды, нашатыря и перекиси водорода в соотношении 1:1:1. При этом необходимо использовать отдельную губку. Но даже это можно считать крайней мерой.

Лучше обойтись сухой чисткой. Например, от жирных пятен можно избавиться при помощи смеси нашатыря с крахмалом или толченым мелом. Смешайте ингредиенты до кашицеобразного состояния, нанесите на пятно, дайте высохнуть и удалите специальной щеткой для замши. Все тот же нашатырный спирт, разведенный с водой в пропорциях 1:4, поможет избавиться от солевых разводов.

Нубук тоже довольно прихотливый материал. Его нельзя ни стирать, ни мочить. Загрязнения с него удаляют специальной щеткой-ластиком. Если это не помогает, можно воспользоваться описанной выше смесью крахмала и воды. Главное — не тереть, а промокать, чтобы не повредить фактуру материала.