Раскрыто оптимальное количество порошка для стирки одежды

Блогерша Рене из Саутингтона, США, раскрыла оптимальное количество порошка для стирки одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом renduh объяснила, что при удалении обычных повседневных загрязнений, таких как пыль, пот или косметика, следует использовать две столовые ложки данного моющего средства. При этом она указала, что барабан стиральной машины рекомендуется заполнять вещами наполовину или на три четверти, чтобы в нем оставалось свободное пространство.