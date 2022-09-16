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27 минут назад

Блогерша раскрыла оптимальное количество порошка для стирки одежды

Lenta.ru

Блогерша Рене из Саутингтона, США, раскрыла оптимальное количество порошка для стирки одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Раскрыто оптимальное количество порошка для стирки одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом renduh объяснила, что при удалении обычных повседневных загрязнений, таких как пыль, пот или косметика, следует использовать две столовые ложки данного моющего средства. При этом она указала, что барабан стиральной машины рекомендуется заполнять вещами наполовину или на три четверти, чтобы в нем оставалось свободное пространство.

В то же время эксперт в сфере бытовой техники отметила, что стирального порошка может потребоваться меньше в регионах с мягкой водой. В свою очередь, при применении жесткой воды необходимо увеличить количество указанного средства бытовой химии.

Дом и сад,
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