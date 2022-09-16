Самый простой способ оттереть губную помаду с одежды

Не знаете, как удалить след от губной помады, чтобы не испортить при этом любимую вещь? Делимся простым лайфхаком, который поможет спасти одежду.
Нечаянно испачкали рубашку/блузку/пиджак/майку (нужное подчеркнуть) стойкой помадой, а времени запускать вещь совсем нет? В этой, казалось бы, безвыходной ситуации поможет средство, которое есть в каждом (почти в каждом) доме. Речь о мицеллярной воде, которая эффективно удаляет макияж и не только.
Воспользоваться мицеллярной водой можно и перед тем, как вы отправите вещь в стиральную машинку: так вы будете уверены, что пятна точно не останется после стирки.
Отметим, что мицеллярная вода спасет вас, если вы испачкались и на рабочем месте, поэтому возьмите в привычку держать средство под рукой — оно точно не раз вас выручит.