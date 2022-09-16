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46 минут назад

Самый простой способ оттереть губную помаду с одежды

Мира Маркина

Не знаете, как удалить след от губной помады, чтобы не испортить при этом любимую вещь? Делимся простым лайфхаком, который поможет спасти одежду.

Самый простой способ оттереть губную помаду с одежды
Фото: Кадр из фильма "Вдали от рая"Кадр из фильма "Вдали от рая"

Нечаянно испачкали рубашку/блузку/пиджак/майку (нужное подчеркнуть) стойкой помадой, а времени запускать вещь совсем нет? В этой, казалось бы, безвыходной ситуации поможет средство, которое есть в каждом (почти в каждом) доме. Речь о мицеллярной воде, которая эффективно удаляет макияж и не только.

Рассказываем, как быстро убрать пятно с одежды, используя мицеллярную воду:
  • щедро смочите диск в мицеллярной воде;
  • хорошо протрите пятно ватным диском;
  • через несколько минут средство разъест загрязнение, и от него не останется и следа.

Воспользоваться мицеллярной водой можно и перед тем, как вы отправите вещь в стиральную машинку: так вы будете уверены, что пятна точно не останется после стирки.

Отметим, что мицеллярная вода спасет вас, если вы испачкались и на рабочем месте, поэтому возьмите в привычку держать средство под рукой — оно точно не раз вас выручит.

Дом и сад,
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