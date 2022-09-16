Самый простой способ оттереть губную помаду с одежды

Не знаете, как удалить след от губной помады, чтобы не испортить при этом любимую вещь? Делимся простым лайфхаком, который поможет спасти одежду.

Фото: Кадр из фильма "Вдали от рая" Кадр из фильма "Вдали от рая"

Нечаянно испачкали рубашку/блузку/пиджак/майку (нужное подчеркнуть) стойкой помадой, а времени запускать вещь совсем нет? В этой, казалось бы, безвыходной ситуации поможет средство, которое есть в каждом (почти в каждом) доме. Речь о мицеллярной воде, которая эффективно удаляет макияж и не только.

щедро смочите диск в мицеллярной воде;

хорошо протрите пятно ватным диском;

через несколько минут средство разъест загрязнение, и от него не останется и следа. Рассказываем, как быстро убрать пятно с одежды, используя мицеллярную воду:

Воспользоваться мицеллярной водой можно и перед тем, как вы отправите вещь в стиральную машинку: так вы будете уверены, что пятна точно не останется после стирки.