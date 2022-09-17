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2 часа назад

Названа основная опасность масляного обогревателя в квартире

Мир24

Основной причиной опасности масляного обогревателя считается термостат. Он отвечает за автоматическое отключение прибора при достижении необходимой температуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Максима Соколова.

Названа основная опасность масляного обогревателя в квартире
Фото: Мир24Мир24

Если датчик обогревателя является неисправным, то прибор может перегреться и взорваться.

«Термодатчики выходят из строя достаточно часто. Такая поломка, наравне с протечкой масла и повреждением ТЭНа, входит в тройку наиболее частых причин, по которым владельцы масляных обогревателей обращаются в сервисный центр», – подчеркнул специалист.

Также Соколов рассказал, что электрические нагреватели создают нагрузку на электросеть. Часто проводка может быть не рассчитана на нее.

Дом и сад,Максим Соколов,
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