Названа основная опасность масляного обогревателя в квартире

Основной причиной опасности масляного обогревателя считается термостат. Он отвечает за автоматическое отключение прибора при достижении необходимой температуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Максима Соколова.

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Если датчик обогревателя является неисправным, то прибор может перегреться и взорваться.

«Термодатчики выходят из строя достаточно часто. Такая поломка, наравне с протечкой масла и повреждением ТЭНа, входит в тройку наиболее частых причин, по которым владельцы масляных обогревателей обращаются в сервисный центр», – подчеркнул специалист.