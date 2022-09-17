Названа основная опасность масляного обогревателя в квартире

Основной причиной опасности масляного обогревателя считается термостат. Он отвечает за автоматическое отключение прибора при достижении необходимой температуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Максима Соколова.
Если датчик обогревателя является неисправным, то прибор может перегреться и взорваться.
«Термодатчики выходят из строя достаточно часто. Такая поломка, наравне с протечкой масла и повреждением ТЭНа, входит в тройку наиболее частых причин, по которым владельцы масляных обогревателей обращаются в сервисный центр», – подчеркнул специалист.
Также Соколов рассказал, что электрические нагреватели создают нагрузку на электросеть. Часто проводка может быть не рассчитана на нее.