Раскрыто предназначение выпуклости на двери стиральной машины

Блогерша Рене (фамилия не указывается) из Саутингтона, США, раскрыла предназначение выпуклости на двери стиральной машины. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Одна из причин, почему люк данного устройства не делают плоским, заключена в том, что благодаря указанному дизайну одежда заталкивается в барабан во время стирки, отметила инфлюэнсерша. По словам пользовательницы с никнеймом renduh, выпуклость также препятствует застреванию вещей в резиновой манжете дверцы и предотвращает их повреждение.

В свою очередь зрители поблагодарили блогершу за информацию. «Мне действительно это было интересно, спасибо, что рассказала», «Я правда удивилась», «Кажется, в стиральной машине все же пропали мои носки и трусы», — прокомментировали они.