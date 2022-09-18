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58 минут назад

Раскрыто предназначение выпуклости на двери стиральной машины

Lenta.ru

Блогерша Рене (фамилия не указывается) из Саутингтона, США, раскрыла предназначение выпуклости на двери стиральной машины. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Раскрыто предназначение выпуклости на двери стиральной машины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одна из причин, почему люк данного устройства не делают плоским, заключена в том, что благодаря указанному дизайну одежда заталкивается в барабан во время стирки, отметила инфлюэнсерша. По словам пользовательницы с никнеймом renduh, выпуклость также препятствует застреванию вещей в резиновой манжете дверцы и предотвращает их повреждение.

В свою очередь зрители поблагодарили блогершу за информацию. «Мне действительно это было интересно, спасибо, что рассказала», «Я правда удивилась», «Кажется, в стиральной машине все же пропали мои носки и трусы», — прокомментировали они.

В июне renduh назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Так, она заявила, что вещи не всегда следует разделять по цвету. Для продления службы стиральной машины предметы гардероба необходимо сочетать в зависимости от их веса, посоветовала юзерша.

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