Бытовые привычки турчанок, которые поразят русских хозяек

Во многих странах женщины в семье отвечают за уют их хозяйство. Но вместе с тем ведение быта у всех устроено по-разному. Своими бытовыми привычками отличаются и турчанки. К слову, эти привычки можно взять на вооружение россиянкам. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Чистка ковров каждый месяц

И нет, пылесосить ковры недостаточно. Турчанки каждый месяц ухаживают за коврами либо при помощи губок, либо специальных машинок. Сушить ковры важно на свежем воздухе.

Лавровый лист в борьбе с насекомыми

Лавровый лист не только придает неповторимый вкус множеству блюд. Эта пряность также окажет помощь в борьбе с насекомыми. Чтобы уберечь крупы или сухофрукты, положите в пакет с ними лавровый лист, и еда будет в безопасности.

Отсутствие генеральной уборки

У турецких женщин нет привычки тщательно убирать всю квартиру раз в неделю. Но не потому, что для них не важна чистота. Напротив, турчанки так ценят порядок и уют, что убираются по мере необходимости каждый день.

Заморозка еды