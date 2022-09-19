Бытовые привычки турчанок, которые поразят русских хозяек

Во многих странах женщины в семье отвечают за уют их хозяйство. Но вместе с тем ведение быта у всех устроено по-разному. Своими бытовыми привычками отличаются и турчанки. К слову, эти привычки можно взять на вооружение россиянкам. Подробнее – в материале "Рамблера".
И нет, пылесосить ковры недостаточно. Турчанки каждый месяц ухаживают за коврами либо при помощи губок, либо специальных машинок. Сушить ковры важно на свежем воздухе.
Лавровый лист не только придает неповторимый вкус множеству блюд. Эта пряность также окажет помощь в борьбе с насекомыми. Чтобы уберечь крупы или сухофрукты, положите в пакет с ними лавровый лист, и еда будет в безопасности.
У турецких женщин нет привычки тщательно убирать всю квартиру раз в неделю. Но не потому, что для них не важна чистота. Напротив, турчанки так ценят порядок и уют, что убираются по мере необходимости каждый день.
Мы привыкли замораживать овощи и мясо, в то время, как в Турции замораживают все. Начиная от готовых круп и заканчивая супами. Отличный выход, если вы приготовили слишком много и переживаете, что блюдо может испортиться.