Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Бытовые привычки турчанок, которые поразят русских хозяек

Мира Маркина

Во многих странах женщины в семье отвечают за уют их хозяйство. Но вместе с тем ведение быта у всех устроено по-разному. Своими бытовыми привычками отличаются и турчанки. К слову, эти привычки можно взять на вооружение россиянкам. Подробнее – в материале "Рамблера".

Бытовые привычки турчанок, которые поразят русских хозяек
Фото: unsplashunsplash

Чистка ковров каждый месяц

И нет, пылесосить ковры недостаточно. Турчанки каждый месяц ухаживают за коврами либо при помощи губок, либо специальных машинок. Сушить ковры важно на свежем воздухе.

Лавровый лист в борьбе с насекомыми

Лавровый лист не только придает неповторимый вкус множеству блюд. Эта пряность также окажет помощь в борьбе с насекомыми. Чтобы уберечь крупы или сухофрукты, положите в пакет с ними лавровый лист, и еда будет в безопасности.

Отсутствие генеральной уборки

У турецких женщин нет привычки тщательно убирать всю квартиру раз в неделю. Но не потому, что для них не важна чистота. Напротив, турчанки так ценят порядок и уют, что убираются по мере необходимости каждый день.

Заморозка еды

Мы привыкли замораживать овощи и мясо, в то время, как в Турции замораживают все. Начиная от готовых круп и заканчивая супами. Отличный выход, если вы приготовили слишком много и переживаете, что блюдо может испортиться.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители