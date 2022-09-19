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1 час назад

Ученые придумали, как в 200 раз ускорить рост рассады

runews24.ru

Растения растут и развиваются на жидкой питательной основе.

Ученые придумали, как в 200 раз ускорить рост рассады
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российские ученые разработали метод ускоренного выращивания рассады. Биореакторный способ разработали в лаборатории микроклонального размножения растений КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе.

Новая технология подразумевает, что рассада растет в герметично закрытой среде на жидкой питательной основе. Контролировать и регулировать рост растений довольно просто: нужно всего лишь менять освещение и температуру, корректировать уровень гормонов, микро и макро- элементов в жидкой среде. Также нужно следить за поступлением воздуха в герметичную среду.

В результате рассада начинает расти в 200 раз быстрее обычного, отмечают специалисты. В свою очередь, это позволяет за 6 недель в 300 раз увеличить биомассу винограда и земляники.

Еще одно достоинство новой технологии – возможность быстро воспроизводить рассаду внутри страны, а не покупать его за границей, говорят ученые.

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