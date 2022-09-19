Ученые придумали, как в 200 раз ускорить рост рассады

Растения растут и развиваются на жидкой питательной основе.
Российские ученые разработали метод ускоренного выращивания рассады. Биореакторный способ разработали в лаборатории микроклонального размножения растений КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе.
Новая технология подразумевает, что рассада растет в герметично закрытой среде на жидкой питательной основе. Контролировать и регулировать рост растений довольно просто: нужно всего лишь менять освещение и температуру, корректировать уровень гормонов, микро и макро- элементов в жидкой среде. Также нужно следить за поступлением воздуха в герметичную среду.
В результате рассада начинает расти в 200 раз быстрее обычного, отмечают специалисты. В свою очередь, это позволяет за 6 недель в 300 раз увеличить биомассу винограда и земляники.
Еще одно достоинство новой технологии – возможность быстро воспроизводить рассаду внутри страны, а не покупать его за границей, говорят ученые.