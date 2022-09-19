Когда следует сажать плодовые деревья в саду

Когда лучше сажать плодовые деревья в саду – весной или осенью? И как правильно все сделать? Ответы на эти вопросы вы найдете в материале «Крестьянской жизни.ру».

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Как пояснил руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров, волгоградская весна скоротечна, а дачный сезон начинается, когда сажать плодовые деревья уже поздно. В этом отношении осень в регионе более благоприятна.

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– Теплая сухая погода в октябре и начале ноября создает хорошие условия для посадки деревьев в саду. Наилучший температурный режим воздуха для этого +5…+10 градусов, – говорит специалист.

Производители предлагают большой ассортимент саженцев. На что необходимо обращать внимание при их покупке? Сорт должен быть районирован в условиях региона. Районы допуска можно узнать в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, который имеется в сети интернет. Корневая система должна быть разветвленной. Корни не должны быть ободраны или подломлены. Желательно, чтобы они были покрыты слоем грязи после обработки глиняной болтушкой. Слишком длинные корни необходимо подрезать.

Обращайте внимание на побег. Он должен иметь характерную окраску коры. Зеленый цвет побегов свидетельствует о том, что они не одревеснели и могут подмерзнуть зимой. Это часто встречается у персика и абрикоса. Если на побеге сохранились зеленые листья, то следует оборвать их на две трети. Через листья испаряется много влаги, что приводит к иссушению. При этом кора на концах веточек сморщивается и происходит их отмирание. Нельзя допускать пересыхания корней. После покупки оберните их влажной тканью и пленкой. До посадки держите саженцы в прохладном помещении или на открытом воздухе, а лучше временно прикопайте в тенистом месте.

Выбирайте двухлетние саженцы. В отличие от однолеток, которые растут одним стволиком, они имеют разветвления на главном побеге. Двухлетки раньше после посадки начинают давать урожай и более развиты, легче переносят неблагоприятные погодные условия.

Посадочные ямы необходимо подготовить заранее. Их копают на глубину 40 см и диаметром 50–60 см. На дне почву несколько разрыхляют и насыпают холмик из выбранной земли. Желательно в яму добавить органические удобрения: перегной, верховой торф, компост. Из минеральных удобрений подойдет только фосфорное (суперфосфат).

Заготовьте колышки для подвязки молодых саженцев. Они должны иметь сечение 30–40 мм и длину не менее 1 м. Колышек вбивают в центр подготовленной ямы, а затем к нему слегка подвязывают саженец.

Корни саженца равномерно распределяют в яме и послойно засыпают землей. Нельзя допускать загибания вверх концов корней. Обращайте внимание на высоту расположения места прививки. Оно должно находиться над уровнем почвы после посадки. При засыпании корневой системы почву послойно уплотняют, притаптывая ногами. Необходимо избавиться от пустот в почве в зоне корневой системы.

После засыпки ямы оформляют приствольный круг – делают небольшой земляной валик по периметру ямы для удобства полива. Затем обильно поливают водой. Если образовались промоины и места просадки грунта, то их следует сразу засыпать. Когда вода впитается в почву, нагребают холмик с центром у ствола (в том числе засыпают место прививки). В таком состоянии деревца оставляют до весны. Саженец не должен вытаскиваться из почвы, если приложить небольшое усилие.