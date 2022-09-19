Как выбрать и хранить постельное белье, чтобы оно служило долго

Постельное белье — не только способ преобразить интерьер спальни, но и предмет первой необходимости, который ежедневно соприкасается с нашей кожей и волосами. От того, насколько натуральным и экологичным оно будет на протяжении всего срока своей службы, напрямую зависит состояние нашего здоровья. Составили для вас подробную шпаргалку, чтобы не попасть впросак, вместе с экспертом нового бренда гипоаллергенного постельного белья WINDSLOW.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Мария Голубина специалист отдела контроля качества сырья компании-производителя постельного белья WINDSLOW

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Как правильно выбирать постельное белье?

При выборе комплекта для своей спальни необходимо учитывать сразу несколько факторов. Ну, помимо красоты и соответствия вашим представлениям о прекрасном, разумеется.

Ткань

После ухода из России ИКЕА и Zara Home, рынок наводнило большое количество тех, кто, по их словам, производит «аналоги» или «блестящую замену». Проблема в том, что во всех западных сетях продукция проходит многоуровневый контроль качества, чем, к сожалению, пока могут похвастать далеко не все российские производители. Поэтому, чтобы не попасть впросак, подбирая комплект для себя, своих родных и друзей, стоит ориентироваться прежде всего на состав ткани.

«Выбирайте натуральные ткани, которые отводят влагу и при этом пропускают воздух, — подсказывает Мария Голубина, специалист отдела контроля качества сырья компании-производителя постельного белья WINDSLOW «Альфа-Трейд». Иными словами, ищите на этикетке заветную надпись «100% хлопок». — Идеальные хлопковые ткани для постельного белья: поплин, перкаль и бязь. У комплектов из этих трех видов ткани разная стоимость: бязь — самый бюджетный вариант, поплин и перкаль — более дорогие. При этом нельзя сказать, что бязь — компромиссный вариант: она не электризуется, а высокая плотность скрутки нитей позволяет избежать образование катышков».

Катышки, кстати, непросто визуально неприятны, но еще и опасны для здоровья — особенно аллергиков: они скапливают на себе много пыли. Как, к слову, и синтетические ткани — это их большой минус.

«Поплин, благодаря полотняному переплетению, износостойкий: постельное белье из этой ткани не деформируется и не тускнеет даже после многих лет использования», — продолжает Мария.

Ну, а перкаль — королева хлопковых тканей: еще в XVII-XVIII веках она считалась одним из самых премиальных материалов в Европе, куда завозилась из Индии и Ирана. «Сегодня перкаль — идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между экологичностью, ценой и качеством. Обладает хорошей воздухопроницаемостью, не электризуется, согревает зимой и охлаждает летом, гипоаллергенна и долговечна. Именно поэтому мы выбрали ее для своих комплектов постельного белья WINDSLOW с философией slow fashion, медленной моды», — рассказывает Мария.

Размер

Тут тоже может не обойтись без эксцессов, так что лучше внимательно изучить свои постельные принадлежности, прежде чем делать выбор в пользу того или иного комплекта. А именно — рассмотрите этикетки на подушках и одеяле. Ну а если их нет, воспользуйтесь старой доброй измерительной лентой. Не стоит слепо доверять названиям на упаковке: размеры предметов, входящих в «1,5-спальный», «2-спальный» или «евро»-комплект, могут варьироваться в зависимости от типологии производителя.

Чтобы рассчитать размер необходимого вам пододеяльника, прибавьте 5-7 сантиметров к параметрам одеяла, указанным на этикетке или измеренным вами. При выборе простыни измерьте ширину, длину и высоту вашего матраса. Сложите все эти параметры и прибавьте к полученной величине еще 10 сантиметров — это тот запас, который позволит подогнуть простыню под матрас. Имейте в виду, что размер простыни на резинке и без резинки обозначается по-разному. Размер простыни без резинки указывают от края до края полотна. А в размере простыни на резинке указывается ширина, длина и отдельно высота матраса, подходящего для такой простыни.

С подушками все проще. Существуют два основных вида наволочек: прямоугольные — 50х70 см (их еще называют евро) и квадратные 70х70 см. В отличие от простыней и пододеяльников эти размеры неплохо стандартизированы и большинство производителей предлагают именно те, которые вам нужны.

Как правильно ухаживать за постельным бельем?

Постельное белье из поплина, как, например, у марок «Ночь Нежна» или Luisa de Rizzo, и из перкали, как у WINDSLOW, при должном уходе могут сохранять первозданный вид до 7-8 лет. Давайте разберемся, что же за уход им нужен.

Стирка

— Стирать белье из перкали и поплина нужно не реже одного раза в 2 недели, а лучше раз в неделю. По необходимости можно и чаще — особенно, аллергикам. Наволочки больше всего соприкасаются с нашей кожей и волосами, поэтому их уместно стирать каждые 5 дней. Зачем так часто? Помимо очевидного фактора скопления пыли, есть менее очевидный: за сутки человек «сбрасывает» от 1 до 2 граммов кожи, и часть этого скапливается в белье.

— «Стирайте хлопковые комплекты при температуре не выше 30-40 градусов, — рекомендует Мария Голубина. — Поверьте, этого достаточно: ткань натуральная — как легко впитывает, так же легко и отстирывается».

Тут, конечно, сразу вспоминается мамо-бабушкин совет про кипячение. Мария от следования ему предостерегает: при высоких температурах волокна ткани повреждаются и становятся хрупкими: «Нити ткани спрядены из хлопкового волокна, и при несоблюдении температурного режима эти самые волокна повреждаются. В этом и кроется причина самой частой проблемы с бельем — усадки после стирки». В общем, никаких 60 и уж тем более 90 градусов.

— Не используйте для стирки агрессивные отбеливающие или очищающие компоненты. Прекрасная альтернатива стиральным порошкам — щадящие жидкие средства.

— Не стирайте постельное белье вместе с другими вещами и предметами одежды.

Глажка

Гладить постельное белье нужно — таким образом вы дополнительно обрабатываете его от бактерий и пылевых клещей, на которых, кстати, тоже может быть аллергия. Режим глажки — не выше 110 градусов и непременно с изнаночной стороны.

Хранение