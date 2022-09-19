Соль, салфетка и нож: чем удалить пятна с обивки дивана

Каким бы не был диван – дорогим, новым или уже не очень - все равно пятна на обивке сильно расстраивают. Причем появиться они могут от чая, кофе, сока или даже от обычной шариковой ручки. Начинаешь отмывать моющим средством – расходятся некрасивые разводы. Чем больше времени пройдет – тем сильнее въестся грязь и сложнее ее будет удалить. Поэтому лучше не ждать, а убирать загрязнения как можно скорее.

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Так, если пятна появились от помады, пиццы или вина – жирные и яркие – сразу же обильно посыпьте их солью или крахмалом на 5-7 минут. После – пропылесосьте это место и распылите на остатки пятна солевой раствор из пульверизатора.

Пятна от шоколада, воска или клея, напротив, сразу нельзя оттирать – только размажете. Дождитесь пока вещество высохнет и затвердеет, и соскоблите его канцелярским ножом. Остатки посыпьте солью и пропылесосьте.

Пятна от чая, кофе, сока надо сразу же промокнуть бумажной салфеткой, чтобы след не увеличивался.

Лучше всего справляются с загрязнениями специальные пятновыводители, но пользоваться ими надо тоже аккуратно. Сначала нанесите вещество на незаметный участок ткани, где-нибудь внизу, и подождите пару минут. Если ткань не изменила цвет – средство можно использовать.

Набрызгайте пятновыводитель на пятно от краев к центру, не размазывайте и не растирайте. Если обивка из ворса – то чистить надо по направлению ворса.

Выждите время, указанное в инструкции, и точечно смойте пятно также из пульверизатора. Остатки влаги промокните салфеткой или сухой губкой.

В самом конце тот участок ткани, который вы обрабатывали надо немного смочить раствором уксуса – 2-3 капли на 1 литр воды. Уксус остановит химическую реакцию пятновыводителя. Чтобы не было разводов, просушите это место феном.