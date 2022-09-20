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3 часа назад

4 вещи в вашем доме, которые «выгоняют» из него романтику

WomanHit.ru

Иногда мы сами мешаем любви войти в нашу жизнь.

4 вещи в доме, которые «выгоняют» из него романтику
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Конечно, проблемы с обретением счастья в личной жизни должны в большинстве случаев решаться в кабинете психолога, однако, специалисты в области эзотерики уверены, что часто мы сами «выгоняем» любовь из дома, удерживая вещи, которые обладают негативной энергетикой. Мы прислушались к экспертам и собрали топ вещей, которым не место в вашем доме.

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Старые записные книжки

Может показаться странным, но старые блокноты не просто хранят какую-то важную для нас информацию. Вместе с этим они заряжают нас отрицательной энергией переживаний из прошлого. Хоть психологи и советуют вести дневник для облегчения душевного состояния, большой пользы для вашей личной жизни на энергетическом уровне такая вещь не принесет. Будьте аккуратны и избавляйтесь от ненужного в поле вашего зрения.

«Одинокие» парные вещи

Наверняка вы сможете найти хотя бы несколько таких вещей в доме. Речь идет о носках, чулках, обуви, серьгах и т. д. Несложно догадаться, что такие вещи заряжены не так уж позитивно. Потерянная вторая половинка вещи сигнализирует о том, что в вашем доме одиночество — нормальное состояние. Не допускайте этого и старайтесь обзаводиться вещами исключительно в паре, а «одиночек» без сомнений выбрасывайте.

Жесткая кровать

Если у вас нет показаний к использованию жесткой и не слишком удобной кровати в ортопедических целях, скорее избавьтесь от такой вещи. Эксперты уверены, что комфортная кровать помогает выработать такую же комфортную для окружающих энергию — мужчинам будет трудно устоять. Кроме того, не пододвигайте кровать слишком близко к стене, обе стороны кровати не должны с ней соприкасаться.

Старые гаджеты

Как и в случае с блокнотами, старые телефоны, планшеты и ноутбуки стоит отдавать туда, где им найдется эффективное применение. В любом случае не стоит держать ненужную электронику на видном месте. Сделайте приятное своим младшим родственникам — отдайте технику им, естественно, если она исправна. Вы сделаете хорошее дело и избавите себя от застойной энергии, чтобы освободить место в доме для новой, мужской энергии.

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