4 вещи в доме, которые «выгоняют» из него романтику

Иногда мы сами мешаем любви войти в нашу жизнь.

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Конечно, проблемы с обретением счастья в личной жизни должны в большинстве случаев решаться в кабинете психолога, однако, специалисты в области эзотерики уверены, что часто мы сами «выгоняем» любовь из дома, удерживая вещи, которые обладают негативной энергетикой. Мы прислушались к экспертам и собрали топ вещей, которым не место в вашем доме.

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Старые записные книжки

Может показаться странным, но старые блокноты не просто хранят какую-то важную для нас информацию. Вместе с этим они заряжают нас отрицательной энергией переживаний из прошлого. Хоть психологи и советуют вести дневник для облегчения душевного состояния, большой пользы для вашей личной жизни на энергетическом уровне такая вещь не принесет. Будьте аккуратны и избавляйтесь от ненужного в поле вашего зрения.

«Одинокие» парные вещи

Наверняка вы сможете найти хотя бы несколько таких вещей в доме. Речь идет о носках, чулках, обуви, серьгах и т. д. Несложно догадаться, что такие вещи заряжены не так уж позитивно. Потерянная вторая половинка вещи сигнализирует о том, что в вашем доме одиночество — нормальное состояние. Не допускайте этого и старайтесь обзаводиться вещами исключительно в паре, а «одиночек» без сомнений выбрасывайте.

Жесткая кровать

Если у вас нет показаний к использованию жесткой и не слишком удобной кровати в ортопедических целях, скорее избавьтесь от такой вещи. Эксперты уверены, что комфортная кровать помогает выработать такую же комфортную для окружающих энергию — мужчинам будет трудно устоять. Кроме того, не пододвигайте кровать слишком близко к стене, обе стороны кровати не должны с ней соприкасаться.

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