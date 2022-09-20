Чем заменить разрыхлитель теста для выпечки

Если вы не так уж часто печете, то вряд ли на вашей кухне в любой момент можно найти разрыхлитель. Но иногда бывает так, что душа просит пирог незамедлительно, а бежать в магазин нет ни сил, ни времени. «Рамблер» рассказывает, чем можно заменить разрыхлитель, чтобы выпечка получилась великолепной.
Яркую пачку можно найти на любой кухне, у многих она стоит годами. Зачем? Почему? На самом деле именно для таких ситуаций, когда нужно заменить чистящее средство, сделать раствор для полоскания горла или замесить пышное тесто без разрыхлителя.
Кстати, привычный разрыхлитель, или, как его еще называют, пекарский порошок, готовят на основе соды. К ней добавляют лимонную кислоту или винный камень, а также крахмал или пшеничную муку. Зная это, разрыхлитель можно легко приготовить в домашних условиях. Соду можно использовать несколькими способами.
Сладкие лимонады не подойдут, а вот обычная минеральная вода вполне, главное, чтобы она была газированная, но при этом не содержала никаких красителей и ароматизаторов. Иначе вкус выпечки будет сильно отличаться от того, который вы рассчитываете получить.
На минеральной воде можно готовить тесто для блинчиков, кексов, пирогов и другой выпечки. Пузырьки углекислого газа поднимут тесто, придадут ему пышность, воздушность и нежность. Не забудьте добавить к тесту немного соли и лимонной кислоты.