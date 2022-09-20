Чем заменить разрыхлитель теста для выпечки

Если вы не так уж часто печете, то вряд ли на вашей кухне в любой момент можно найти разрыхлитель. Но иногда бывает так, что душа просит пирог незамедлительно, а бежать в магазин нет ни сил, ни времени. «Рамблер» рассказывает, чем можно заменить разрыхлитель, чтобы выпечка получилась великолепной.

Сода

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Яркую пачку можно найти на любой кухне, у многих она стоит годами. Зачем? Почему? На самом деле именно для таких ситуаций, когда нужно заменить чистящее средство, сделать раствор для полоскания горла или замесить пышное тесто без разрыхлителя.

Кстати, привычный разрыхлитель, или, как его еще называют, пекарский порошок, готовят на основе соды. К ней добавляют лимонную кислоту или винный камень, а также крахмал или пшеничную муку. Зная это, разрыхлитель можно легко приготовить в домашних условиях. Соду можно использовать несколькими способами.

К сухим ингредиентам добавить половину чайной ложки соды, а к жидким — чайную ложку лимонного сока. Этого количества хватит, чтобы заменить чайную ложку обычного разрыхлителя. Затем смешиваете сухие и жидкие ингредиенты и печете как обычно. В столовой ложке смешайте половину чайной ложки соды и немного столько же столового уксуса. Дайте смеси хорошенько пошипеть, а затем добавьте при замешивании теста. Подготовьте емкость, где будете хранить разрыхлитель собственного приготовления. Смешайте 12 граммов муки или кукурузного крахмала, пять граммов соды и три грамма лимонной кислоты. Эту смесь можно добавлять в муку при приготовлении выпечки. Указанное количество ингредиентов можно использовать как пропорцию и масштабировать, например, вместо граммов брать чайные ложки. Кстати, вместо лимонной кислоты можно использовать измельченную в порошок сушеную клюкву, только взять не три части, а пять.

Газировка

Сладкие лимонады не подойдут, а вот обычная минеральная вода вполне, главное, чтобы она была газированная, но при этом не содержала никаких красителей и ароматизаторов. Иначе вкус выпечки будет сильно отличаться от того, который вы рассчитываете получить.