Как избавиться от клопов самостоятельно: эффективные и доступные средства

Вообще-то клопа не так легко заметить, они мелкие и очень скрытные. А как же укусы? На самом деле не все люди реагируют на укусы, некоторые их могут вовсе не замечать. Это, конечно, сложный случай, клопы будут обнаружены лишь тогда, когда их станет очень много. «Рамблер» рассказывает, как понять, что с вами живут клопы, что делать, чтобы их уничтожить, и как не допустить их повторного появления.

Как себя ведут клопы

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Маленькие клопы ведут очень скрытный образ жизни, заметить их не так легко, но вполне возможно, если задаться целью. Днем клопы предпочитают прятаться в складках постельного белья или в углах мебели, а ночью выходят на охоту. Опасность клопов еще и в том, что они невероятно быстро размножаются и очень быстро растут.

Почему клопы могут к вам прийти

Казалось бы, клопы — это что-то из страшных романов Шолохова о гражданской войне и революции. Но нет. Они прекрасно себя чувствуют в современном мире и легко могут оказаться даже у вас дома. В квартиру они могут попасть разными способами:

От соседей по вентиляции. Если кто-то у себя нашел клопов и решил их вытравить, они вполне могут переползти в вашу квартиру.

С улицы. Если в вашем доме живет собака, вы легко можете принести клопа с прогулки так же, как блох, клещей и других паразитов.

На одежде. Например, вы сели в такси, где до вас сидел человек, в складках одежды которого запутался клоп.

Как обнаружить клопов в квартире

Клопы не такие шустрые насекомые, поэтому предпочитают селиться в местах поближе к источнику пищи, то есть человеку. Поскольку на охоту клопы выходят ночью, а люди по ночам спят, живут они чаще всего в углах кроватей, за обивкой матрасов или диванов. Нужно внимательно осмотреть мебель, матрасы, подушки, постельное белье. Искать нужно черные точки — это следы испражнений. Также нужно осмотреть все углы, там могут быть скопления этих самых точек, чем больше, тем ближе гнездо.

Еще один способ — проснуться в 4-5 утра, когда еще темно, и резко включить свет в квартире. Так вы сможете заметить клопа, вышедшего на охоту.

На самом деле клопы могут жить где угодно, но если они расселись по всей квартире, не заметить их будет сложно.

Как бороться с клопами в квартире

Чтобы победить клопов, нужно быть последовательным и настойчивым.

Алгоритм действий

Сначала нужно обнаружить гнездо. Затем уничтожить его. Выбросить мебель, где были обнаружены клопы. Причем нужно сломать ее так, чтобы у соседей, проходящих мимо мусорных контейнеров, не было соблазна забрать себе. Еще лучше вызвать специальную службу, которая занимается утилизацией крупных бытовых отходов. Вымыть всю квартиру.

Какие средства помогут в борьбе с клопами

Во-первых, это средства бытовой химии. Не стоит надеяться на народные средства, они малоэффективны и затянут процесс до бесконечности. Время в этом случае дорого, ведь клопы стремительно размножаются.

Во-вторых, это привычный столовый уксус и кипяток, которые нужно вылить прямо в гнездо. А затем раздавить всех клопов.

Лучший вариант

Идеально — вызвать службу, которая занимается уничтожением насекомых в квартире. Специалист сможет подобрать средство, подходящее именно в вашем случае, в зависимости от разных условий, например:

Сколько спальных мест в доме

Какая площадь жилья

Есть ли домашние животные

Если в доме есть домашние животные, на время обработки их также нужно забрать с собой. Специалист расскажет, через сколько времени можно зайти в дом и начать проветривание и когда можно вернуть домашних животных.

Что делать, чтобы клопы больше не завелись в доме

В первую очередь нужно быть внимательным к себе и своей квартире. Если вдруг у вас появились красные пятна на коже, которые образуют дорожку и чешутся, нужно обратиться к дерматологу и осмотреть мебель и вещи.

Регулярно устраивайте генеральные уборки в доме, а также избавляйтесь от хлама. Дело в том, что в захламленной квартире будет сложно обнаружить клопов своевременно.

Не покупайте мебель по объявлениям в соцсетях или на барахолках, также не стоит приносить в дом мебель, выставленную к мусорным контейнерам или купленную на блошином рынке. Если вы любите реставрировать мебель, арендуйте для этого мастерские, занимайтесь этим в гараже или на даче. Пока не отреставрируете и не переберете каждую деталь, эту мебель в дом приносить не нужно.

На ножки кровати можно намотать скотч или изоленту так, чтобы клеевой слой оказался снаружи, если клопы захотят к вам приползти, они застрянут лапками в клее, а вы сможете их заметить.

Важный момент