Когда стоит сажать плодовые деревья, рассказывает эксперт

Стоит ли сажать плодовые деревья осенью или лучше дождаться весны? Этим вопросом задаются многие дачники. Своим мнением на лекции в Ботаническом саду биологического факультета МГУ поделился агроном Александр Петров.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

ВЕСНА ИЛИ ОСЕНЬ?

Видео дня

«Осенью высаживать растения, конечно, можно, но лучше делать это весной. Один из аргументов в пользу этого – сейчас в питомниках, по большей части, распродают остатки коллекций, а значит выбор весьма небольшой. Конечно, растения можно приобрести со скидкой, но экономия буде весьма сомнительной», - считает он.

Кроме того, посадив деревцо осенью есть большая вероятность того, что оно замерзнет.

«Если начало зимы бесснежное и суровое, с морозами минус 18-20 градусов, травмированные при пересадке корни могут быть серьезно повреждены. В свою очередь, когда вы сажаете растение весной, у него есть достаточно времени для того, чтобы укорениться, разрастись и хорошо подготовится к зиме», - поясняет агроном.

КОПАЕМ ЯМУ ЗАГОДЯ

По его словам, осенью можно выкопать и заполнить плодородным грунтом яму – это весьма трудоемкий процесс, занимающий порядка 90-9% процентов от общего времени посадки.

Грунт, которым вы ее заполняете, должен обладать двумя важными свойствами, первое из которых – рыхлая земля. Добиться этого можно, добавив в ее состав торф, песок, перепревший навоз, компост и песок.

Второй параметр – плодородие. Оно достигается добавлением минеральных или органических удобрений.

«Я все-таки сторонник природных, органических, поэтому я за навоз, компост. Но бывает так, что их негде достать, тогда можно добавлять покупную землю. Это, как правило, торфосмеси: торф, перлит и вермикулит», - поясняет Петров.

Задача посадочной ямы - обеспечить дерево на первые несколько лет питательными веществами для активного роста надземной части и корневой системы. Она должна быть большого диаметра, но не слишком глубокая.

«Дело в том, что вглубь идут якорные корни, которые удерживают дерево и ищут воду. Но питательные вещества растение добывает со слоя, который мы называем пахотным горизонтом (20-30 сантиметров от уровня поверхности земли), - говорит Александр. – Однако это не значит, что яму нужно делать 30-сантиметровой глубины. Оптимально – это 60-70 сантиметров (примерно три штыка лопаты). Но вот копать в метр точно не нужно Учитывайте тот факт, что чем глубже она будет, тем сильнее, по мере слеживания, просядет почва».

НУЖЕН ЛИ ДРЕНАЖ?

На ширине ямы экономить не стоит. Она должна составлять от восьмидесяти сантиметров до одного метра. Выкапываем верхний слой, более темный, кладем его отдельно. Затем также поступаем с нижним, более светлым слоем. Желательно разрыхлить лопатой дно ямы, особенно если почва глинистая. Так лишней воде будет проще уходить. Устраивать дренажный слой из керамзита агроном не советует.

«Многие относятся к дренажу в посадочной яме, как к дренажу в цветочном горшке. Но это ошибочно. На дне горшка, в отличие от ямы, есть отверстия, через которые вода уходит», - рассказывает он.

ЭТО ВАЖНО

«Я категорически не рекомендую использовать чернозем, который везут к нам из других регионов. Он не приспособлен к нашей климатической зоне. Буквально через 3-4 года из него вымываются все полезные вещества. В итоге мы имеем на участке неплодородную черную глину. Причем это еще и наказуемое дело. Вывозить верхний плодородный слой по закону запрещено», - предупреждает эксперт.

ЧТО В СОСТАВЕ?