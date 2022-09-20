Как грамотно подготовить розы к зиме

Сегодня расскажем, как максимально эффективно подготовить розы к морозам.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Осенью полив роз следует постепенно сокращать, время от времени рыхлить землю и пропалывать. Для профилактики розы нужно обработать бордоской жидкостью и обрезать. Как только появятся первые заморозки, необходимо окучить смесью земли с торфом и песком на высоту 25-30 см.

Укрывать розы можно лапником, картоном или опилками. При этом парковые, полиантовые и почвопокровные розы не нуждаются в обрезке и укрытии, их достаточно просто окучивать.

Плетистые, кустовые и вьющиеся розы следует подрезать, убрать листву с побегов и опустить к земле. А между землей и розой нужно поместить пленку, чтобы защитить растение от сильной влаги.