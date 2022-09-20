Как грамотно подготовить розы к зиме

Сегодня расскажем, как максимально эффективно подготовить розы к морозам.
Осенью полив роз следует постепенно сокращать, время от времени рыхлить землю и пропалывать. Для профилактики розы нужно обработать бордоской жидкостью и обрезать. Как только появятся первые заморозки, необходимо окучить смесью земли с торфом и песком на высоту 25-30 см.
Укрывать розы можно лапником, картоном или опилками. При этом парковые, полиантовые и почвопокровные розы не нуждаются в обрезке и укрытии, их достаточно просто окучивать.
Плетистые, кустовые и вьющиеся розы следует подрезать, убрать листву с побегов и опустить к земле. А между землей и розой нужно поместить пленку, чтобы защитить растение от сильной влаги.
Когда выпадет снег, следует припорошить им сверху укрытые розы, говорится в статье сообщества "Dacha_sadovod". С приходом тепла укрытие периодически приподнимают, чтобы проветрить розы.