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2 часа назад

Как завоевать уважение кошки? 6 советов

Petstory

Завоевать уважение и доверие кошки — настоящее искусство. Как и собаки, кошки лучше всего реагируют на положительное подкрепление и заботу. Но это далеко не все секреты! Так, как же заполучить доверие пушистика?

Как завоевать уважение кошки? 6 советов
Фото: PetstoryPetstory

Не пытайтесь стать альфа-лидером для кошки

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Воспитание, основанное на страхе питомца перед вами, не только будет неэффективным, но и лишит вас радости кошачьего родительства. Громкий командный голос, применение физической силы (например, вроде “фу” на нежеланные испражнения в ботинки) или использование бутылки с распылителем в качестве наказания только оттолкнут вашу кошку, и про её уважение можно будет забыть навсегда (или очень надолго).

Не играйте в строгого учителя

Навязать кошке дисциплину почти невозможно. Однако можно предложить ей альтернативу тем действиям, которые вас не устраивают. Вместо того, чтобы отучить кошку от чего-то, научите её делать что-то другое. Это повысит уверенность пушистика в том, что его уважают и с ним считаются.

Не меняйте окружение слишком часто

Кошки очень чувствительны к переменам. Любое резкое изменение в окружающем мире может серьёзно нарушить их привычное течение жизни. Как хищникам, кошкам важно иметь безопасное место знать точно, где они находятся. А ещё — помечать свою территорию запахами через лоток и когтеточки. Поэтому резко менять их расположение в доме тоже не нужно.

Давайте кошке пространство

Даже, если кошка сидит рядом с вами, это ещё не значит, что она хочет оставаться там надолго, или мечтает, чтобы вы её погладили. Конечно, некоторые из них просто обожают объятия. А вот некоторые терпеть их не могут. Прислушивайтесь к желаниям своего питомца, не заставляйте кота делать то, что ему не нравится. И тогда, возможно, однажды пушистик доверится вам достаточно, чтобы даже поспать у вас на коленях.

Разрешите кошке охотиться

Многие кошки постоянно сидят дома и не могут реализовать свой природный охотничий инстинкт. Но вы можете играть со своим котиком в игры, которые он сочтёт за мини-охоту. Например, используйте лазерную указку.

Помните, что кошка — отражение ваших эмоций

Что посеешь, то и пожнешь — в том числе и уважение. Кошки не только особенно чувствительны к нашим чувствам и эмоциям. Они буквально отражают их, как зеркало. Если вы переживаете, ваш питомец наверняка тоже испытывает стресс. Если вы уважаете пушистика, он найдёт свой способ, как проявить уважение в ответ.

Как понять, что кошка уважает вас

У каждого пушистика — свои причуды. Но в большинстве случаев кошки проявляют уважение не так, как мы привыкли. Например, некоторые питомцы могут полностью игнорировать хозяина. Это значит, что им комфортно в его присутствии, ему доверяют и хотят находиться с ним рядом (даже, если никакого тактильного контакта не хочется).

5 знаков того, что кошка вас уважает:

  • она переворачивается перед вами на спину и показывает живот;
  • она поворачивается к вам спиной — ей не нужно переживать, что вы “нападёте” сзади;
  • она трётся мордочкой о вас;
  • она “массирует” вас лапками;
  • она спит на вас или рядом с вами.
Дом и сад,
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