Как завоевать уважение кошки? 6 советов

Завоевать уважение и доверие кошки — настоящее искусство. Как и собаки, кошки лучше всего реагируют на положительное подкрепление и заботу. Но это далеко не все секреты! Так, как же заполучить доверие пушистика?
Не пытайтесь стать альфа-лидером для кошки
Воспитание, основанное на страхе питомца перед вами, не только будет неэффективным, но и лишит вас радости кошачьего родительства. Громкий командный голос, применение физической силы (например, вроде “фу” на нежеланные испражнения в ботинки) или использование бутылки с распылителем в качестве наказания только оттолкнут вашу кошку, и про её уважение можно будет забыть навсегда (или очень надолго).
Навязать кошке дисциплину почти невозможно. Однако можно предложить ей альтернативу тем действиям, которые вас не устраивают. Вместо того, чтобы отучить кошку от чего-то, научите её делать что-то другое. Это повысит уверенность пушистика в том, что его уважают и с ним считаются.
Кошки очень чувствительны к переменам. Любое резкое изменение в окружающем мире может серьёзно нарушить их привычное течение жизни. Как хищникам, кошкам важно иметь безопасное место знать точно, где они находятся. А ещё — помечать свою территорию запахами через лоток и когтеточки. Поэтому резко менять их расположение в доме тоже не нужно.
Даже, если кошка сидит рядом с вами, это ещё не значит, что она хочет оставаться там надолго, или мечтает, чтобы вы её погладили. Конечно, некоторые из них просто обожают объятия. А вот некоторые терпеть их не могут. Прислушивайтесь к желаниям своего питомца, не заставляйте кота делать то, что ему не нравится. И тогда, возможно, однажды пушистик доверится вам достаточно, чтобы даже поспать у вас на коленях.
Многие кошки постоянно сидят дома и не могут реализовать свой природный охотничий инстинкт. Но вы можете играть со своим котиком в игры, которые он сочтёт за мини-охоту. Например, используйте лазерную указку.
Что посеешь, то и пожнешь — в том числе и уважение. Кошки не только особенно чувствительны к нашим чувствам и эмоциям. Они буквально отражают их, как зеркало. Если вы переживаете, ваш питомец наверняка тоже испытывает стресс. Если вы уважаете пушистика, он найдёт свой способ, как проявить уважение в ответ.
У каждого пушистика — свои причуды. Но в большинстве случаев кошки проявляют уважение не так, как мы привыкли. Например, некоторые питомцы могут полностью игнорировать хозяина. Это значит, что им комфортно в его присутствии, ему доверяют и хотят находиться с ним рядом (даже, если никакого тактильного контакта не хочется).