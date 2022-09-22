Какой уход нужен собаке во время отопительного сезона

«Чтобы у собаки не возникало проблем с кожей и шерстью из-за отопления, воспользуйтесь увлажнителем воздуха для поддержания оптимальных показателей влажности (40-60 процентов). Если у вас нет специальных приборов, расставьте миски с водой около батарей и меняйте в них воду ежедневно. Чаще проводите влажную уборку дома, хотя бы один раз в день хорошо проветривайте помещение», — порекомендовал кинолог.