Когда сажать тюльпаны: время и правила посадки

Осень — идеальное время для посадки тюльпанов. Но чтобы весной они вас порадовали великолепным цветением, нужно знать некоторые нюансы. «Рамблер» рассказывает, как правильно определить лучшее время для высадки луковиц и какие правила нужно соблюдать.

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Температура почвы

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Если посадить тюльпаны слишком рано, они начнут расти, если посадить слишком поздно, луковицы не успеют укорениться. Ориентироваться нужно на температуру почвы, она не должна превышать 7-8 градусов по Цельсию. В средней полосе России температура почвы опускается до этих значений в конце сентября — начале октября. В южных регионах высаживать тюльпаны можно до конца октября, а если осень теплая, то и до начала ноября.

Подготовка луковиц тюльпанов к посадке

Тюльпаны нужно пересаживать один раз в 4-5 лет. Для этого в августе выкапывают луковицы и убирают их в сухое темное помещение. Важно: нельзя срезать наземную часть растения сразу после того, как тюльпаны отцвели, листья должны засохнуть естественным путем, чтобы все питательные вещества из них попали в луковицы. Помните об этом, когда устраиваете клумбу. Сажайте тюльпаны так, чтобы после того как они отцветут, их скрыли другие растения, например, хосты, которые к середине лета довольно пышно разрастаются.

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Перед посадкой внимательно осмотрите луковицы, подгнившие, поврежденные или слишком мелкие, можно сразу выбросить. Остальные нужно рассортировать по размеру и обработать перед посадкой слабым раствором марганцовки.

Выбор места посадки тюльпанов

Выберите место. Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра. Если неглубоко залегают грунтовые воды, выбирайте приподнятый участок и делайте хороший дренаж. Иначе луковицы могут вымерзнуть, если окажутся в воде. Кстати, неплохой вариант в этом случае — приподнятые грядки. Но позаботьтесь о том, чтобы грядки были теплыми. Не забудьте уложить вниз картон и хороший слой опилок либо скошенной травы. А сверху уже можно засыпать подготовленным грунтом.

Подготовка почвы к посадке тюльпанов

Перед посадкой можно внести в почву специальное осеннее удобрение для высадки луковичных растений в грунт. Тяжелую почву можно улучшить с помощью компоста или торфа. Если почва кислая, внесите доломитовую муку.

Как правильно сажать тюльпаны

Для посадки тюльпанов вам понадобится узкая удлиненная лопатка, если такой нет, воспользуйтесь обычной, правда лунка при этом будет чуть больше.

Выкопайте лунку, глубина лунки должна равняться трем диаметрам луковицы. Если почва тяжелая, можно сажать луковицы чуть выше.

На дно уложите дренажный слой, например, мелкий керамзит, сверху присыпьте песком, посадите луковицу и присыпьте землей.

Поливать ни в коем случае не надо, иначе луковица может прорасти накануне снегопада.

Если зима обещает быть очень холодной, место посадки тюльпанов можно прикрыть еловым лапником или хорошим слоем опилок.

Можно ли сажать тюльпаны весной

Действительно тюльпаны можно посадить и весной. Но при этом почва должна прогреться до десяти градусов по Цельсию. Не поленитесь измерить температуру термометром. Правила посадки точно такие же, но есть нюанс. Прежде чем сажать луковицы тюльпанов в почву, пролейте ее теплой водой. После посадки поливать не нужно. А после того, как появятся всходы, нельзя вносить азотные удобрения, иначе цветение будет не такое пышное, как хотелось бы.

Когда еще можно сажать тюльпаны

На самом деле сажать тюльпаны можно, когда угодно. Например, вы хотите самостоятельно вырастить свежие тюльпаны к восьмому марта. Это значит, примерно за пару месяцев до этой даты, нужно высадить луковицы. Если у вас масштабные планы и есть теплица с подогревом и дополнительным освещением, то вам объяснять ничего не нужно, вы и так все знаете. Если в наличии только подоконник, запоминайте.

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Хранить тюльпаны до посадки нужно в холодильнике на полке или в контейнере для овощей. Луковицы нужно завернуть в бумагу или положить в перфорированный пакет. Если у вас относительно утепленный балкон и температура там не опускается ниже 2-5 градусов по Цельсию, хранить луковицы можно там, например, в достаточно простором ящике с песком или опилками. Еще один вариант — погреб. Здесь также подойдет ящик с песком или опилками.

Высаживать луковицы тюльпанов нужно в деревянные ящики или обычные горшки. Обратите внимание, горшок должен быть достаточно глубоким — не менее 15 сантиметров, а лучше 18. Если луковицу посадить недостаточно глубоко, стебель под тяжестью может сломаться. На дно насыпаем дренаж, немного песка и грунта, ставим луковицу и засыпаем грунтом. Как только появятся всходы, обеспечиваем дополнительную подсветку. Необязательно покупать фиолетовую лампу, такой свет многих может раздражать, поищите лампочки полного спектра, стоят они примерно также, но светят привычно, при этом растения получат все нужные им лучи.

Дальше останется только дождаться цветения, и тогда на вашем подоконнике будет настоящая весна, в то время как весь город будет засыпан снегом.