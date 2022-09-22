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1 час назад

Как сделать ванную комнату опрятнее без ремонта

Мира Маркина

Чтобы ваша ванная комната стала выглядеть опрятнее, делать полноценный ремонт не надо. Достаточно обратить внимание на детали, которые визуально улучшат ее внешний вид. Делимся лайфхаками в материале "Рамблера".

Как сделать ванную комнату опрятнее без ремонта
Фото: pxhere.compxhere.com

Замените полотенца на однотонные

Если все полотенца в вашей ванной разные: одно с цветами, другое - с надписями, - это заставляет взгляд бегать с предмета на предмет. Кажется, что в помещении нет единого стиля. Однотонные одинаковые полотенца сделают пространство более "чистым" для глаз. Необязательно, чтобы они были белыми. Выберите наиболее гармоничный вашей ванной цвет.

Откажитесь от цветной туалетной бумаги

Белая туалетная бумага гораздо лучше смотрится в интерьере ванной комнаты. Помимо того, что она визуально приятнее, она, как правило, и стоит дешевле.

Уберите все лишнее с раковины в шкафчик

Захламленная раковина тоже делает вашу ванную комнату неопрятной. Уберите все то, что стоит на виду в шкафчики или разложите по органайзерам, корзинам и другим аксессуарам для хранения.

Перелейте жидкости в дозаторы

Яркие этикетки на жидком мыле, шампуне, гелях для душа тоже вносят суматоху в ваш интерьер. Перелейте все в симпатичные дозаторы.

Поставьте диффузор

Приятный аромат в ванной - заключительный штрих, который удвоит приятные ощущения от нахождения в комнате. Диффузор поможет избавиться от неприятных запахов сырости и несвежего белья. Кроме того, это красивый элемент декора. Можно поставить также ароматические свечи.

Дом и сад,
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