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1 час назад

Россиянам дали рекомендации по правильной защите роз от заморозков

Lenta.ru

Подготовку кустов роз к зимовке на даче необходимо начать с обрезки слабых побегов и сухих стеблей, посоветовала начальник садово-паркового хозяйства парка «Сокольники» Юлия Морозова. Свои рекомендации по правильной защите цветов от заморозков она дала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

Россиянам дали рекомендации по защите роз от заморозков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам агронома, желание как можно скорее «спрятать» розы под укрывной материал для зимовки — одна из самых распространенных ошибок садоводов, однако это может навредить растениям. Начинать подготовку растений к холодному сезону стоит с обрезки сухих стеблей и слабых побегов. Сделать это необходимо до начала октября.

После обрезки роз надо убрать от них подальше опавшую листву, ветки и остальные растительные остатки, в которых обитают различные возбудители болезней, продолжила Морозова. Следующим шагом дачников должно стать опрыскивание растений и почвы вокруг медным, железным купоросом или любыми другими фунгицидами.

Затем, по словам специалистки, необходимо окучить розы и в начале ноября защитить их укрывным материалом, обеспечив тем самым защиту от ветра, снега и дождя. «Идеально для этих целей подходит еловый лапник, который также защищает кусты от животных. Конструкция должна состоять из двух элементов — каркаса и укрывного материала», — добавила Морозова.

Дом и сад,
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